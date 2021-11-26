Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 30 вопросов Зеленскому 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021

Бьюти-выбор звезд

Юная Лорак

BBC vs Royals

Зов ада

Шоу "Маска". Сезон 2

Грэмми-2022
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Принц Уильям расист? Как из-за одного высказывания герцог Кембриджский попал в скандал

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 14:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После откровений Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри поклонники королевской семьи стали еще более внимательно следить за высказываниями британских монархов
Принца Уильяма обвинили в расизме
Принца Уильяма обвинили в расизме / Фото: Getty Images

Существует несколько версий, кто мог бы оказаться расистом в королевской семье, но пока Меган Маркл не спешит их подтверждать. А вот принц Уильям хоть и опроверг обвинения супруги принца Гарри, но случайно сам попал в скандал.

Внук королевы выступил с речью во время церемонии вручения награды Tusk Conservation Awards в Лондоне. Он призвал защитить мир природы от воздействия людей, но высказывание герцога Кембриджского неправильно поняли.

Реклама

Возрастающее давление на дикую природу и дикие пространства Африки в результате человеческой популяции представляет собой огромную проблему для защитников природы, как и во всем мире. В современном мире необходимо защитить природу, поэтому мы обязаны действовать прямо сейчас, ради здоровья, благополучия и будущего человечества, – сказал принц Уильям.

Принц Уильям
Принц Уильям / Фото: Getty Images

В Twitter эту речь интерпретировали, что из-за растущего населения Африки страдает дикая природа. Пользователи Сети назвали это "нападением на чернокожее население континента". Об этом пишет Daily Express.

Журналист Омид Скоби, который является автором биографии принца Гарри и Меган Маркл, напомнил, что принц Уильям не впервые попадает в такой скандал. В 2017 году внук королевы заявлял, что быстро растущее население Африки подвергает дикую природу огромному давлению.

Реклама

Сам принц Уильям никак не прокомментировал скандал в Сети.

Напомним, этим летом поклонники Меган Маркл накинулись на принца Уильяма после его заявления о расизме на "Евро-2020".

Узнайте другие новости:

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять