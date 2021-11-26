Принц Уильям расист? Как из-за одного высказывания герцог Кембриджский попал в скандал

Существует несколько версий, кто мог бы оказаться расистом в королевской семье, но пока Меган Маркл не спешит их подтверждать. А вот принц Уильям хоть и опроверг обвинения супруги принца Гарри, но случайно сам попал в скандал.
Внук королевы выступил с речью во время церемонии вручения награды Tusk Conservation Awards в Лондоне. Он призвал защитить мир природы от воздействия людей, но высказывание герцога Кембриджского неправильно поняли.
Возрастающее давление на дикую природу и дикие пространства Африки в результате человеческой популяции представляет собой огромную проблему для защитников природы, как и во всем мире. В современном мире необходимо защитить природу, поэтому мы обязаны действовать прямо сейчас, ради здоровья, благополучия и будущего человечества, – сказал принц Уильям.
Далее по теме
В Twitter эту речь интерпретировали, что из-за растущего населения Африки страдает дикая природа. Пользователи Сети назвали это "нападением на чернокожее население континента". Об этом пишет Daily Express.
Журналист Омид Скоби, который является автором биографии принца Гарри и Меган Маркл, напомнил, что принц Уильям не впервые попадает в такой скандал. В 2017 году внук королевы заявлял, что быстро растущее население Африки подвергает дикую природу огромному давлению.
Сам принц Уильям никак не прокомментировал скандал в Сети.
Напомним, этим летом поклонники Меган Маркл накинулись на принца Уильяма после его заявления о расизме на "Евро-2020".
Узнайте другие новости:
- Принц Уильям в ярости из-за съемок сериала Корона под его окнами.
- В Сети показали, как Елизавета II отчитывает принца Уильяма в детстве и уже во взрослом возрасте: видео