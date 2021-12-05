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Принц Уильям рассказал, что его дети обожают танцевать под песни Шакиры

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
5 декабря, 11:52
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Герцог Кембриджский поделился утренним ритуалом своей семьи. Оказывается, правнуки британской королевы каждое утро устраивают танцы на кухне
Принц Уильям рассказал об утреннем ритуале своей семьи
Принц Уильям рассказал об утреннем ритуале своей семьи / Фото: Getty Images

По утрам между принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем ведутся споры из-за того, какая песня будет звучать за завтраком. Об этом принц Уильям рассказал в специальном выпуске сериала Apple Fitness+ Time to Walk, который выйдет 6 декабря.

Герцог Кембриджский признался, что у его семьи есть утренний ритуал – это танцевальная вечеринка на кухне.

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Одна из песен, которую сейчас любят дети, – это Shakira "Waka Waka". Там много движений бедрами, – делится Уильям.

Герцог Кембриджский с наследниками
Герцог Кембриджский с наследниками / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Супруг Кейт Уильям утверждает, что Шарлотта использует возможность продемонстрировать свои танцевальные навыки. Известно, что девочка берет частные уроки балета.

В частности, Шарлотта бегает по кухне в своих платьях, балетных костюмах и тому подобном. Она сходит с ума от Луи, преследующего ее повсюду, пытаясь сделать то же самое, – рассказывает отец Уильям.

Принц Уильям сотрудничает с Apple Fitness+, где гости делятся личными историями во время прогулки – это может вдохновить слушателей больше ходить пешком. Герцогу, к слову, близка такая тема, ведь он работал над проектами, ориентированными на укрепление психического здоровья.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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