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Принц Уильям расстроился, что принц Гарри отказался приехать в Лондон – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
31 августа, 13:23
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Сегодня исполняется 24 года со дня смерти принцессы Дианы. Раньше в этот день принцы Уильям и Гарри всегда встречались, чтобы почтить память о маме
Принц Гарри решил не приезжать в Лондон в годовщину смерти принцессы Дианы
Принц Гарри решил не приезжать в Лондон в годовщину смерти принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Издание Daily Express пишет, что принц Гарри отказался ехать в Лондон и предпочел остаться в США с Меган Маркл и детьми. Пока неизвестно, будет ли он участвовать хотя бы дистанционно в мероприятиях в честь мамы.

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Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри
Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Отмечается, что принц Уильям расстроился из-за решения брата не приезжать в Лондон, ведь раньше они вместе проводили все мероприятия посвященные годовщине смерти леди Ди. Королевский эксперт Ричард Фицуильямс считает, что, несмотря на расстояние, братья все равно пообщаются сегодня, но в частном порядке.

Этот день принц Уильям проведет с Кейт Миддлтон и детьми. Для герцога Кембриджского очень важно, чтобы Джордж, Шарлотта и Луи выросли, зная о своей бабушке.

Сегодня в Лондоне откроют для публичного посещения статую принцессы Дианы. Что следует знать о памятнике – читайте в нашем материале.

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Принцы Уильям и Гарри возле памятника принцессе Диане
Принцы Уильям и Гарри возле памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе, когда ее преследовали папарацци в Париже.

Недавно в СМИ появилась информация, что принцам Гарри и Уильяму удалось наладить отношения после всех скандалов.

На какие знаки судьбы принцессе Диане следовало обратить внимание – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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