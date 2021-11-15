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Принц Уильям в ярости из-за съемок сериала Корона под его окнами

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 16:30
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Премьера пятого сезона сериала о жизни королевской семьи – "Корона" состоится в следующем году, но скандалы вокруг популярного проекта от Netflix не утихают уже сейчас
Принца Уильяма разозлила съемки сериала Корона в Лондоне
Принца Уильяма разозлила съемки сериала Корона в Лондоне / Фото: Getty Images, Twitter

Создатели сериала корона продолжают злить принца Уильяма. Известно, что герцог Кембриджский против того, чтобы Netflix экранизировалв отдельном эпизоде откровения принцессы Дианы с журналистом BBC. Теперь же принца Уильяма разозлило, что в 800 метрах от их с Кейт Миддлтон апартаментов в Кенсингтонском дворце снималась очередная сцена для сериала.

В Лондоне снимали сцену появления принцессы Дианы на публике после публичного признания Чарльза об изменах. Тогда леди Ди вышла в свет в платье с открытыми плечами и глубоким декольте, которое полностью противоречило королевскому протоколу. Этот наряд еще называет "платье мести".

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Элизабет Дебики повторила образ принцессы Дианы для сериала
Элизабет Дебики повторила образ принцессы Дианы для сериала "Корона" / Фото: Instagram

Принц Уильям был взбешен этим решением. Они могли бы выбрать любое место, чтобы воссоздать сцену. Но они предпочли снимать на площадке, которую видно Уильяму из окна его спальни, – рассказал инсайдер изданию The Sun.

По словам источника, герцог Кембриджский собирается выяснить, как съемочной группе удалось получить разрешение на использование королевского парка для съемок драмы.

К слову, вокруг сериала "Корона" недавно возник еще один скандал. Друзья принцессы Дианы не в восторге от того, как создатели сериала планирует показать леди Ди в пятом сезоне "Короны". По мнению близкой подруги Дианы Джемаймы Хан, новый сезон может испортить репутацию мамы принцев Гарри и Уильяма. А младшего сына принцессы Дианы уже призвали разорвать контракт Netflix и защитить память матери.

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О чем будет 5-й сезон "Короны"?

По традиции каждый сезон сериала охватывает период одного десятилетия. Четвертый сезон завершился примерно на 90-х, поэтому дальше мы ожидаем увидеть события, происшедшие в королевской семье до начала нулевых.

Предполагается, что центральным элементом пятого сезона станут непростые отношения принцессы Дианы и принца Чарльза. Уже в начале 90-х годов их брак стал очевидно проблемным и вскоре окончательно был развален.

Принц Чарльз и принцесса Диана в сериале "Корона"
Принц Чарльз и принцесса Диана в сериале "Корона" / Фото: tribute.ca

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Помимо этого, в 1992 году Елизавета II выступила с речью, в которой описала 1992 год, как annus horribilis. Это действительно было так, ведь помимо Дианы и Чарльза, в марте того года второй сын королевы, принц Эндрю, расстался с Сарой Фергюсон, а дочь – принцесса Анна – рассталась с Марком Филлипсом.

Расставание принцессы Дианы и принца Чарльза было очень долгим и сопровождалось массой скандалов. Например, СМИ просто "взорвались" от новостей о суицидальных наклонностях леди Ди. Вскоре, в 1997 году, она погибла в автокатастрофе.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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