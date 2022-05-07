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Королева не пригласила принца Гарри и Мегна Маркл на балкон в честь юбилея своего правления

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 мая, 10:06
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Королева Елизавета не стала приглашать герцогов Сассекских, а также принца Эндрю на балкон Букингемского дворца, откуда члены королевской семьи наблюдают парад Trooping the Colour
Королева не пригласила принца Гарри и Меган Маркл на балкон Букенгемского дворца
Королева не пригласила принца Гарри и Меган Маркл на балкон Букенгемского дворца / Фото: REUTERS

В этом году королева Елизавета, которой недавно исполнилось 96 лет, отмечает платиновый юбилей своего правления. На этот период запланирован целый ряд мероприятий, среди которых также присутствует парад Trooping the Colour в честь дня рождения королевы.

Традиционно в этот день члены королевской семьи собираются на балконе Букенгемского дворца, чтобы вместе наблюдать за торжеством. Однако в этом году Елизавета II решила приглашать не всех.

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Как сообщает CNN, на балкон не пригласили принца Гарри и Меган Маркл, а также принца Эндрю. По словам представителя дворца, вместе с королевой наблюдать за парадом будут только те члены семьи, которые выполняют свои королевские обязанности.

Королевская семья Великобритании
Королевская семья Великобритании / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл добровольно отказались от своих полномочий еще в 2020 году, а вот любимого сына Елизаветы, принца Эндрю оставили без титула после громкого секс-скандала.

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Однако, это не означает, что герцоги не смогут присутствовать во время торжеств. Тем более, как сообщалось ранее, королева все же будет ожидать визита Гарри и Меган во дворец.

Ранее стало известно, что из-за проблем со здоровьем королева практически не будет появляться на публике.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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