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Принца Гарри лишат приглашения на юбилей Елизаветы II из-за новых откровений о королевской семье

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
21 июля, 10:34
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Елизавета ІІ сделала шаг к примирению с принцем Гарри и Меган Маркл, пригласив на юбилей. Но теперь присутствие Меган Маркл и принца Гарри на юбилее Елизаветы II под вопросом
Принц Гарри и Меган Маркл могут не приехать на юбилей королевы
Принц Гарри и Меган Маркл могут не приехать на юбилей королевы / Фото: Getty Images

Мемуары принца Гарри еще не вышли, но они уже могут стать причиной нового скандала в королевской семье. Как пишет Daily Mail , внук королевы может не получить приглашение на праздничные мероприятия по случаю 70-летия правления Елизаветы II.

А все из-за ранее анонсированное книги, в которой принц Гарри планирует рассказать своей жизни в королевской семье. По данным инсайдеров, отношения принца Гарри и его близких уже на грани разрыва и выпуск книги может окончательно рассорить королевскую семью.

Принц Гарри пишет мемуары
Принц Гарри пишет мемуары / Фото: Getty Images

Британские монархи в ярости не только из-за самого решения написать мемуары, но и не в восторге от того, когда книга должна поступить в продажу. Как считают королевские эксперты, книга Гарри может затмить празднование 70-летия королевы на троне, к которому вся семья с нетерпением готовится.

Некоторые инсайдеры предположили, что приглашение королевы для Гарри, Меган и их детей присоединиться к королевской семье на балконе Букингемского дворца, чтобы отметить ее платиновый юбилей правления, может быть отменено.

Ее Величество изо всех сил старалась сохранить свои отношения с внуком и его семьей отдельно от решений, которые ей необходимо принимать в профессиональном плане, так сказать. И приглашение присоединиться к ней в следующем году было искренним. Несмотря на все сложности была небольшая, но прочная надежда, что прошло достаточно времени, чтобы все зажило. Но сейчас ощущение, что эта книга станет последней каплей, – сказал инсайдер.

Напомним, мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Книга поступит в продажу в 2022 году.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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