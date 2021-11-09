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Принца Гарри обвинили в предательстве принцессы Дианы. Все из-за сериала Корона

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 11:40
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Пятый сезон сериала "Корона" будет посвящен последним годам жизни Дианы перед гибелью в автокатастрофе в Париже в 1997 году
Принца Гарри призвали разорвать контракт с Netflix
Принца Гарри призвали разорвать контракт с Netflix / Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что Netflix собирается экранизироватьв отдельном эпизоде откровения принцессы Дианы с журналистом BBC. Многие королевские эксперты и знакомые принцессы Дианы раскритиковали эту идею.

Королевский биограф Анджела Левин осудила принца Гарри, что он хранит молчание и призвала герцога Сассекского расторгнуть многомиллионный контракт со стриминговой платформой.

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Гарри никак не повлиял на Netflix. Он должен разорвать сделку и встать на защиту своей матери. Что важнее? Деньги или защита своей мамы? Удивительно, что он не может об этом сказать, – сказала королевский биограф в беседе с The Sun.

Принц Гарри
Принц Гарри / Фото: Getty Images

К слову, друзья принцессы Дианы не в восторге от того, как создатели сериала планирует показать леди Ди в пятом сезоне "Короны". По мнению близкой подруги Дианы Джемаймы Хан, новый сезон может испортить репутацию мамы принцев Гарри и Уильяма.

Джемайма Хан в качестве приглашенного эксперта работала над эпизодами сериала, которые касались последних лет жизни принцессы Дианы – отношения леди Ди с Хаснатом Ханом и Доди Файедом, а также ее скадальное интервью с журналистом BBC. Но недавно подруга леди Ди отказалась сотрудничать с Netflix.

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Для меня было действительно важно, чтобы последние годы жизни моей подруги были изображены точно и с состраданием, что не всегда происходило в прошлом. После долгих раздумий, никогда раньше не рассказывая об этом публично, я решила внести свой вклад, – поделилась подруга леди Ди.

Принцесса Диана и Джемайма Хан
Принцесса Диана и Джемайма Хан / Фото: Getty Images

Джемайма выступала в роли консультанта с сентября 2020 по февраль 2021-го.

Когда наше соглашение о соавторстве не было выполнено и когда я поняла, что определенные сюжетные линии необязательно будут рассказаны с таким уважением или состраданием, как я надеялась, я попросила, чтобы все мои заметки были удалены из серии, - сказала Джемайма Хан.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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