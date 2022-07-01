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Принцессе Диани – 61: последний день жизни королевы сердец и прощальный звонок сыновьям

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 июля, 14:40
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Если бы не автокатастрофа в 1997 году, сегодня Леди Ди праздновала день рождения с семьей. Принцесса Уэльская до сих пор остается любимицей миллионов. О теории заговора ее гибели и деталях того дня – далее в материале
Принцессе Диане - 61
Принцессе Диане - 61 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 1 июля, принцесса Диана могла бы праздновать свой 61-й день рождения, если бы не ужасная трагедия, постигшая ее в 1997 году. Вокруг гибели леди Ди идут разные дискуссии. По официальной информации, мать принцев Уильяма и Гарри погибла в автокатастрофе. Однако существует ряд версий, почему это произошло.

Принцесса Диана прожила короткую, но насыщенную жизнь. Она запомнилась этому миру как королева сердец, икона стиля и просто милая леди Ди. Все, кому удавалось пообщаться с женой принца Чарльза, отмечали – она была очаровательной, доброй и отзывчивой. Но все же принцесса Уэльская была несчастной и все из-за Чарльза и его измен и хладнокровия.

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В день рождения принцессы Дианы сайт "Сегодня" рассказывает о последнем дне жизни леди Ди и версии гибели.

Прощальный звонок сыновьям

Лишь за несколько часов до гибели принцесса Уэльская общалась по телефону с Уильямом и Гарри. Тогда Диана с любимым, сыном египетского миллиардера, Доди аль-Файедом находилась в Париже, а ее сыновья – в шотландском Балморале. Кстати, сами герцоги Кембриджский и Сассекский раскрыли подробности их, как оказалось, прощального разговора с мамой.

Принцесса Диана с Уильямом и Гарри
Принцесса Диана с Уильямом и Гарри

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Все, что я помню, – сожаление на всю оставшуюся жизнь, о том, насколько короткой был телефонный разговор. Если бы я знал, что это был последний раз, когда я общался с мамой, то я бы сказал, все что должен был, – вспоминал Гарри.

Уильям же рассказывал, что когда мама звонила по телефону, они с братом "бегали, занимались своими делами, играли с кузенами и очень хорошо проводили время". По словам принца, он торопился закончить этот разговор, чтобы вернуться к играм.

Увидимся потом, я могу пойти?, – таковы были последние слова, которые сказал Кембриджский Диане.

Последние слова

Машина, в которой ехала принцесса Диана, разбилась в парижском тоннеле в ночь на 31 августа 1997 года. В салоне были леди Ди с любимым и водитель с охранником. Еще некоторое время после рокового ДТП принцесса была жива. Она умерла утром в больнице.

Телохранитель Тревор Рис-Джонс (слева), водитель Анри Поль, любимый Леди Ди (сзади справа) и сама принцесса (сзади слева), 31 августа 1997 год
Телохранитель Тревор Рис-Джонс (слева), водитель Анри Поль, любимый Леди Ди (сзади справа) и сама принцесса (сзади слева), 31 августа 1997 год

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Говорят, что Диана сказала свои последние слова сразу после того, как ее вытащили из авто. А последним, с кем она разговаривала, стал приехавший на помощь пожарный Ксавье Гурмелон. Мужчина вспомнил последнюю фразу принцессы Уэльской в интервью изданию The Independet.

Боже мой, что случилось? – спросила королева сердец, когда ее достали из-под уламков авто. Это были последние слова.

Принцесса Уэльская и пожарный
Принцесса Уэльская и пожарный

Единственный пассажир "Мерседеса", которому удалось выжить, охранник Тревор Рис-Джонс. Однако из-за черепно-мозговой травмы он ничего не помнит. Кстати, через несколько лет эксперты озвучили, что принцесса Диана была беременна.

Авто, в котором погибла леди Ди
Авто, в котором погибла леди Ди

Кто виноват в смерти принцессы Дианы

Причины аварии точного не выяснены. Существует ряд версий: алкогольное опьянение водителя, необходимость ехать на скорости от преследований папарацци, а также разнообразные теории заговора. Расследовали трагический момент французские и британские следователи в 1999 и 2008 годах. Однако до истины они так и не пришли.

Впрочем, спустя более 20 лет накопилось немало данных, подтверждающих, что сценарий аварии был спланирован! И эта трагедия лежит на совести высших британских кругов, в том числе королевской семьи. Ведь леди Ди многое знала и поэтому могла в любой момент поделиться с публикой королевскими тайнами.

Есть версия, что британская разведка наняла водителя, которому поручили подстроить ДТП и убить таким образом принцессу и ее избранника. Так как водителю самому не удалось спастись, то следователи придумали миф о том, что он был пьяным за рулем.

Гроб с телом принцессы Дианы доставляют в Лондон
Гроб с телом принцессы Дианы доставляют в Лондон

Также говорят, что королевская семья убили Диану из-за того, что она была...беременна от мусульманина. Роман леди Ди с Доди аль-Файедом разгневал королевских родственников. Ведь "мама будущего короля не может связать свою жизнь с представителем исламской веры".

Леди Ди и Доди аль-Файед
Леди Ди и Доди аль-Файед

Кроме того, можно услышать о том, что Диана инсценировала свою смерть. Сейчас она счастливо живет подальше от папарацци, королевского двора и фанатов.

К сожалению, пока нет реальной причины гибели принцессы Дианы. Надеемся, ее таки найдут. Или, может быть, это действительно был несчастный случай. Остается только догадываться.

Смерть принцессы Уэльской стала национальной трагедией, а ее натянутые отношения с королевской семьей – одним из важнейших сюжетов британской истории. Леди Ди всегда будут помнить и вспоминать добрым словом.

Кстати, ко дню 61-летия принцессы Дианы мы писали, как мама Уильяма и Гарри стала инфлюнсершей поколения Z.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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