Принцу Чарльзу -73. Почему британцы не хотят видеть сына Елизаветы II королем

Королевские эксперты не раз рассказывали, что британцы хотят видеть королем принца Уильяма. Принцу Чарльзу за много лет не удалось завоевать доверии поклонников королевской семьи. Рассказываем почему.
Не простили историю с принцессой Дианой
Принцесса Диана как-то сказала, что хочет быть королевой людских сердец, и это оказалось правдой. Отношения Дианы и Чарльза не были похожи на сказку. Известно, что она рыдала, устраивала истерики и пыталась перерезать вены. Скандальный брак принцессы Дианы и принца Чарльза и то самое интервью, в котором леди Ди сказала: "Нас всегда было трое" до сих пор активно обсуждается.
Далее по теме
Не хотят видеть Камиллу Паркер-Боулз королевой
Перед свадьбой с принцем Чарльзом Камилла Паркер-Боулз опубликовал заявление, в котором говорилось, что она станет принцессой-консортом после того, как ее супруг взойдет на трон. Но некоторые королевские эксперты предполагают, что герцогиня Корнуолльская может получить титул королевы.
Это связано с тем, что в последнее время Камилла все чаще проводит официальные мероприятия онлайн и оффлайн в качестве представителя Ее Величества. Сами британцы до сих пор негативно относятся к супруге принца Чарльза. Все из-за принцессы Дианы.
Видит монархию иначе
В СМИ уже не первый день обсуждают возможные перемены принца Чарльза с приходом на престол. Так например, сын королевы хочет превратить дворец в музей и сократить монархию до семи основных фигур.
Другие новости о королевской семье:
- Врачи запретили Елизавете II употреблять ее любимый алкоголь, и вот почему.
- Елизавета II вышла в свет без трости после слухов о ее здоровье (фото).