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Принцу Чарльзу -73. Почему британцы не хотят видеть сына Елизаветы II королем

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
14 ноября, 12:03
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Сегодня старший сын королевы празднует день рождения. Принц Чарльз первый в очереди на престол. Но известно, что среди британцев принц Уэльский не пользуется популярностью
Принц Чарльз Уэльский - сын Елизаветы II и первый наследник трона
Принц Чарльз Уэльский - сын Елизаветы II и первый наследник трона / Фото: Getty Images

Королевские эксперты не раз рассказывали, что британцы хотят видеть королем принца Уильяма. Принцу Чарльзу за много лет не удалось завоевать доверии поклонников королевской семьи. Рассказываем почему.

Не простили историю с принцессой Дианой

Принцесса Диана и принц Чарльз
Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

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Принцесса Диана как-то сказала, что хочет быть королевой людских сердец, и это оказалось правдой. Отношения Дианы и Чарльза не были похожи на сказку. Известно, что она рыдала, устраивала истерики и пыталась перерезать вены. Скандальный брак принцессы Дианы и принца Чарльза и то самое интервью, в котором леди Ди сказала: "Нас всегда было трое" до сих пор активно обсуждается.

Не хотят видеть Камиллу Паркер-Боулз королевой

/ Фото: Getty Images

Перед свадьбой с принцем Чарльзом Камилла Паркер-Боулз опубликовал заявление, в котором говорилось, что она станет принцессой-консортом после того, как ее супруг взойдет на трон. Но некоторые королевские эксперты предполагают, что герцогиня Корнуолльская может получить титул королевы.

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Это связано с тем, что в последнее время Камилла все чаще проводит официальные мероприятия онлайн и оффлайн в качестве представителя Ее Величества. Сами британцы до сих пор негативно относятся к супруге принца Чарльза. Все из-за принцессы Дианы.

Видит монархию иначе

Принц Чарльз
Принц Чарльз / Фото: Скриншот из YouTube

В СМИ уже не первый день обсуждают возможные перемены принца Чарльза с приходом на престол. Так например, сын королевы хочет превратить дворец в музей и сократить монархию до семи основных фигур.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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