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Принцу Джорджу - 8!

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Принцу Джорджу – 8 лет: лучшие фото маленького монарха

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
22 июля, 11:05
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Принц Джордж – старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Мальчик еще с пеленок очаровывал поклонников британской семьи своей харизмой и волевым характером

Принц Джордж занимает третье место в линии наследования престола (после деда – принца Чарльза и отца – принца Уильяма). Еще с первых месяцев после своего рождения он путешествовал со своими родителями во время официальных визитов и торжественных мероприятий, поэтому у маленького монарха есть множество фото, начиная с младенчества.

Мы предлагаем вспомнить самые яркие и веселые снимки юного монарха.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж
Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж
Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж с родителями
Принц Джордж с родителями / Фото: Getty Images

Принц Джордж
Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж и принц Уильям
Принц Джордж и принц Уильям / Фото: Getty Images

Принц Джордж
Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Филипп и принц Джордж
Принц Филипп и принц Джордж / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Фото: Getty
Фото: Getty

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Принц Джордж и принцесса Шарлотта
Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Шестилетний принц Джордж
Шестилетний принц Джордж / Фото: AFP

Принц Джордж
Принц Джордж / Фото: AFP

Принц Джордж
Принц Джордж / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

С раннего возраста его приучили надевать на все мероприятия, независимо от погодных условий, шорты, которые согласно королевскому протоколу нужно носить мальчикам. Родители Джорджа стараются всегда одевать своего сына стильно и правильно, прекрасно подчеркивая имидж семьи.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют нарушить давнюю королевскую традицию - они не будут отправлять принца Джорджа в школу-интернат.

Несколько месяцев назад принца Джорджа хотели отравить – смотрите видеосюжет об этом:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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