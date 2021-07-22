Принцу Джорджу – 8 лет: лучшие фото маленького монарха

Принц Джордж – старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Мальчик еще с пеленок очаровывал поклонников британской семьи своей харизмой и волевым характером
Принц Джордж занимает третье место в линии наследования престола (после деда – принца Чарльза и отца – принца Уильяма). Еще с первых месяцев после своего рождения он путешествовал со своими родителями во время официальных визитов и торжественных мероприятий, поэтому у маленького монарха есть множество фото, начиная с младенчества.
Мы предлагаем вспомнить самые яркие и веселые снимки юного монарха.
Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж / Фото: Getty Images
Принц Джордж / Фото: Getty Images
Принц Джордж с родителями / Фото: Getty Images
Принц Джордж / Фото: Getty Images
Принц Джордж и принц Уильям / Фото: Getty Images
Принц Джордж / Фото: Getty Images
Принц Филипп и принц Джордж / Фото: instagram.com/theroyalfamily
Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images
Шестилетний принц Джордж / Фото: AFP
Принц Джордж / Фото: AFP
Принц Джордж / Фото: instagram.com/kensingtonroyal
С раннего возраста его приучили надевать на все мероприятия, независимо от погодных условий, шорты, которые согласно королевскому протоколу нужно носить мальчикам. Родители Джорджа стараются всегда одевать своего сына стильно и правильно, прекрасно подчеркивая имидж семьи.
Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.
На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.