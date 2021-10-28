Против Меган Маркл и принца Гарри организовали масштабную травлю в Twitter

Согласно аналитическому отчету, Меган Маркл и принц Гарри стали жертвами разжигающей ненависть организации в Twitter, которая активно использует "расистские высказывания"

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В социальной сети Twitter была создана так называемая "Сеть ненависти" – это учетные записи, которые регулярно обнародуют публикации, всячески унижающие бывших представителях королевского семейства. От этом сообщает People. Содержание данных аккаунтов направлено на ухудшение репутации Меган Маркл и принца Гарри, мемуары которого могут негативно отразиться на его отце.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: скриншот

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Об этом стало известно из нового отчета от службы аналитики Twitter Bot Sentinel. В нем анализируется больше ста тысяч твитов, связанных с герцогом и герцогиней Сассекскими. Таким образом было обнаружено, что около 70% ненавистных комментариев в адрес пары исходят всего из 83 аккаунтов.

К тому же, служба выяснила, что Twitter ранее заблокировал многие из этих учетных записей, но создатели начали применять специальную тактику, чтобы избежать блокировки.

Bot Sentinel также обнаружили, что алгоритм Twitter предлагает пользователям подписаться на некоторые из этих учетных записей после просмотра всего двух из них.

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Мы будем принимать меры в отношении страниц, которые нарушают правила Twitter, – заявил представитель социальной сети.

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