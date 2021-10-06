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Вакансия мечты: Елизавета II ищет человека для работы в Букингемском дворце

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
6 октября, 06:30
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Ее Величество нанимает людей на множество должностей в Букингемском дворце и других резиденциях. Среди прочего, ей нужен "амбициозный" кондитер. Звучит серьезно!
Елизавета II ищет самого амбициозного кондитера
Елизавета II ищет самого амбициозного кондитера / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II, у которой есть секретный туннель под дворцом, ведущий к одному из лучших баров Лондона, намерена пополнить свой штат кейтеринга. Вакансия шефа, например, требует от соискателя профессионализма и высокой самоотдачи.

Вот что написано в описании вакансии:

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Присоединяясь к опытной команде профессионалов, вы будете работать изо всех сил, чтобы доставлять еду в соответствии с высочайшими стандартами.

Ожидается, что шеф будет готовить разнообразное меню для широкого круга мероприятий – помимо государственных визитов, королевские повары также готовят свадебные обеды для членов семьи монарха, пишет People.

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Как проверяют королевскую еду?

Быть поваром Ее Величества – очень ответственно. На крупных государственных мероприятиях кухонным рабочим часто дают кодовые имена, чтобы защитить их личность, они также обязаны пропускать свои ингредиенты, ножи и другое кухонное оборудование через рентгеновский аппарат. Все как в кино.

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В целях безопасности поваров сопровождают конные полицейские к кухням королевы, ведь им часто приходится готовить для министров или президентов.

Смотрите видеосюжет об интересных фактах из биографии Елизаветы II:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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