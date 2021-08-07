Работы Кейт Миддлтон выставили в лондонском музее

На престижную выставку попали снимки авторства герцогини Кембриджской, на которых запечатлены люди, пережившие Холокост

Фото Кейт Миддлтон представлены в лондонском музее / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Для тех, кто хоть немного следит за жизнью королевской семьи, не секрет, что герцогиня Кембриджская увлекается фотографией. На кадрах Кейт можно увидеть не только ее супруга и детей, но и малоизвестных людей.

В музее Лондона открыли экспозицию, на которую попали фото, сделанные женой принца Уильяма. На них – люди, столкнувшиеся с Холокостом.

Для меня большая честь стать частью новой выставки в лондонском Имперском военном музее, на которой собрано более 50 портретов тех, кто пережил Холокост, – написала Кейт в посте, опубликованном в Instagram.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

На портретах Кейт – Стивен Фрэнк и Ивонн Бернстайн, которые поселились в Великобритании после Второй мировой войны, первый был в нескольких концлагерях, а вторая – скрывалась от преследования во Франции всю войну.

Всего на выставке собрано более 50 современных портретов людей, переживших Холокост и их семей. Она продлится с 6 августа до 7 января 2022 года.

Эти фотографии, представленные впервые, отражают особые связи между пережившими Холокост и молодыми поколениями их семей, и напоминают нам о нашей коллективной ответственности за то, чтобы их истории продолжались, – добавила Кейт Миддлтон.

Смотрите видео о том, кто и почему хотел отравить принца Джорджа:

Читайте другие новости о Кейт Миддлтон: