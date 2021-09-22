Ребенок принцессы Беатрис потеснит ее сестру Евгению в очереди на престол

Принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями 18 сентября. У пары родилась дочь, которая теперь будет претендовать на трон, как и другие члены королевской семьи

Елизавета II и принцесса Беатрис с мужем / Фото: Getty Images

В списке претендентов на трон принцесса Беатрис занимает 10-е место. Сразу за ней была ее сестра принцесса Евгения. Но после того, как у Беатрис родилась девочка, она автоматически заняла место своей тети.

Теперь Евгения будет 12-й в очереди, а ее сын Август Филипп Хоук Бруксбэнк опустится на еще одну ступеньку ниже и станет 13-м.

Реклама

Первым претендентом на корону сейчас является старший сын королевы Елизаветы II – принц Чарльз, за ним – его старший сын – принц Уильям. Список продолжают дети Уильяма – его старший сын принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Герцог Кембриджский с наследниками / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Шестой в очереди на престол – принц Гарри, затем – принц Арчи и его сестра Лилибет-Диана, которая подвинула на одно место принца Эндрю. После него в списке следуют принцесса Беатрис и ее новорожденная дочь.

Реклама

Принцесса Беатрис и миллиардер Эдоардо Мапелли Моцци поженились в июле 2020 года. Они провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке.

Принцесса Беатрис с супругом / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Для внучки королевы это первый ребенок, а у Эдоардо Мапелли Моцци есть пятилетний сын Кристофер.

Реклама

Еще новости по теме: