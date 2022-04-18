Редкое фото: дворец опубликовал снимок 51-летней Елизаветы II во время праздничного парада

Букингемский дворец продолжает делиться снимками британской королевы в честь платинового юбилея ее правления. Ранее мы видели молодую Елизавету II в компании Шарля де Голля.
На этот раз в официальном Instagram-аккаунте опубликовано фото, на котором Елизавета II запечатлена во время прогулки по Эдинбургу в рамках празднования своего Серебряного юбилея.
Ее Величество для праздничного выхода надела зеленое пальто чуть ниже колен и берет в тон.
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Чтобы отметить юбилей, королева и ее супруг герцог Эдинбургский посетили в общей сложности 36 графств. В честь празднования ее 25-летнего правления были организованы уличные вечеринки и шествия в каждом крупном городе Соединенного Королевства.
Читайте в материале, как изменилась британская королева за 70 лет правления.
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