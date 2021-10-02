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Принцесса Диана и принц Чарльз не могли договориться, как назвать сына – королевский историк

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
2 октября, 06:30
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Принц Чарльз хотел назвать старшего сына в честь короля Артура, но Леди Ди уговорила его выбрать другое имя. В итоге у Уильяма четыре имени
Принцесса Диана и принц Чарльз хотели назвать Уильяма другим именем
Принцесса Диана и принц Чарльз хотели назвать Уильяма другим именем / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда принц Уильям взойдет на трон, он будет известен как король Уильям IV. Но имя внука британской королевы могло быть совершенно другим, если бы его отец принц Чарльз добился своего.

Как пишет королевский историк Роберт Лейси, принцесса Диана и принц Чарльз не сразу выбрали для своего первенца имя, которое бы устраивало обоих.

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Чарльз был настроен на имя Артур, но Диана предложила более "сильное" имя – Уильям, в честь Вильгельма Завоевателя – короля Англии и победителя знаменитой битвы при Гастингсе в 1066 году.

Принцесса Диана и принц Чарльз
Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Тем не менее, предпочитаемое Чарльзом имя Артур не было полностью отвергнуто и стало вторым именем принца Уильяма. Его третье имя – в честь дедушки, а четвертое – Луи – герцог Кембриджский уже передал своему второму сыну, родившемуся в 2018 году. Кстати, второе имя мальчика тоже Артур.

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Принц Уильям
Принц Уильям / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что принц Чарльз, который сейчас первый в очереди на престол, может отказаться от трона в пользу своего старшего сына. Как отмечает Роберт Лейси, сейчас рейтинг популярности в Великобритании принца Уильяма составляет 80%, уступая только королеве – у нее 85%.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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