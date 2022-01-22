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Секс-скандал разрушает жизнь любимого сына Елизаветы II – принца Эндрю

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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22 января, 13:58
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Его аккаунты в соцсетях удаляют, а королева лишает званий. В случае, если Эндрю проиграет суд – он не сможет выехать за пределы королевства
Из соцсетей удаляют аккаунты принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии
Из соцсетей удаляют аккаунты принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии / Фото: Getty Images

Громкий секс-скандал с принцем Йоркским поставил под удар не только его репутацию, но и репутацию всей королевской семьи.

Эндрю уже лишился своих титулов, а теперь в соцсетях блокируют его аккаунты. Например, официальная страница принца в Twitter – @thedukeofyork неактивна.

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Twitter-аккаунт принца Эндрю удален / Скриншот: Twitter

То же самое произошло и с аккаунтами герцога Йоркского в Facebook и Instagram. Мы можем наблюдать, как общество "отменяет" сына британской королевы.

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Что произошло?

В конце лета 2021 года американка Вирджиния Джуффре подала в суд на сына королевы Елизаветы II. Женщина обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии, которое он совершил по отношению к ней 20 лет назад, когда ей было всего 17.

Герцог Йоркский не признал своей вины, а его адвокаты заявили, что иск Джуффре не обоснован. Сама женщина утверждает, что сын королевы трижды подвергал ее сексуальному насилию.

Кроме того, Эндрю решил выступить с ответным обвинением в адрес американки. Вирджинию Джуффре подозревают в причастности к продаже людей с целью сексуальной эксплуатации.

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Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Что говорят во дворце?

Принц Уильям одним из первых отреагировал на обвинения его дяди, сообщают инсайдеры. В ярости был и принц Чарльз. Что касается Ее Величества, то она пригласила сына на личную аудиенцию, которая продлилась полтора часа.

Королева Елизавета II лишила сына королевских званий
Королева Елизавета II лишила сына королевских званий / Фото: Getty Images

Во время встречи Елизавета II сообщила принцу Эндрю о том, что теперь он будет официально лишен звания "Его королевское высочество".

Принц останется без денег

Из-за громкого скандала принц Эндрю остался не только без титулов и званий, но и без финансовой помощи со стороны британского правительства.

Таким образом, герцог Йорский не сможет полагаться на помощь монаршей семьи и будет рассчитывать лишь на свои силы.

Принц Эндрю
Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Не сможет покинуть Великобританию

По прогнозам экспертов, судебное разбирательство, где Эндрю предстанет не как член королевской семьи, а как частное лицо, может затянуться на полгода.

В случае, если Эндрю проиграет суд, Елизавета II и вся семья точно не будет его жалеть и отправит во "внутреннюю ссылку" – он не сможет покидать Великобританию из-за угрозы экстрадиции в США, ему также придется сократить личные расходы и переехать в более скромное жилье.

Ранее сообщалось, что королевская семья запретила принцу Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании, появляться на публике.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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