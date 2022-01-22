Секс-скандал разрушает жизнь любимого сына Елизаветы II – принца Эндрю

Его аккаунты в соцсетях удаляют, а королева лишает званий. В случае, если Эндрю проиграет суд – он не сможет выехать за пределы королевства

Из соцсетей удаляют аккаунты принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии / Фото: Getty Images

Громкий секс-скандал с принцем Йоркским поставил под удар не только его репутацию, но и репутацию всей королевской семьи.

Эндрю уже лишился своих титулов, а теперь в соцсетях блокируют его аккаунты. Например, официальная страница принца в Twitter – @thedukeofyork неактивна.

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Twitter-аккаунт принца Эндрю удален / Скриншот: Twitter

То же самое произошло и с аккаунтами герцога Йоркского в Facebook и Instagram. Мы можем наблюдать, как общество "отменяет" сына британской королевы.

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Что произошло?

В конце лета 2021 года американка Вирджиния Джуффре подала в суд на сына королевы Елизаветы II. Женщина обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии, которое он совершил по отношению к ней 20 лет назад, когда ей было всего 17.

Герцог Йоркский не признал своей вины, а его адвокаты заявили, что иск Джуффре не обоснован. Сама женщина утверждает, что сын королевы трижды подвергал ее сексуальному насилию.

Кроме того, Эндрю решил выступить с ответным обвинением в адрес американки. Вирджинию Джуффре подозревают в причастности к продаже людей с целью сексуальной эксплуатации.

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Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Что говорят во дворце?

Принц Уильям одним из первых отреагировал на обвинения его дяди, сообщают инсайдеры. В ярости был и принц Чарльз. Что касается Ее Величества, то она пригласила сына на личную аудиенцию, которая продлилась полтора часа.

Королева Елизавета II лишила сына королевских званий / Фото: Getty Images

Во время встречи Елизавета II сообщила принцу Эндрю о том, что теперь он будет официально лишен звания "Его королевское высочество".

Принц останется без денег

Из-за громкого скандала принц Эндрю остался не только без титулов и званий, но и без финансовой помощи со стороны британского правительства.

Таким образом, герцог Йорский не сможет полагаться на помощь монаршей семьи и будет рассчитывать лишь на свои силы.

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Не сможет покинуть Великобританию

По прогнозам экспертов, судебное разбирательство, где Эндрю предстанет не как член королевской семьи, а как частное лицо, может затянуться на полгода.

В случае, если Эндрю проиграет суд, Елизавета II и вся семья точно не будет его жалеть и отправит во "внутреннюю ссылку" – он не сможет покидать Великобританию из-за угрозы экстрадиции в США, ему также придется сократить личные расходы и переехать в более скромное жилье.

Ранее сообщалось, что королевская семья запретила принцу Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании, появляться на публике.