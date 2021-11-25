Шестиметровая ель и наряды молодой королевы: Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)

Королевскую резиденцию уже украсили к зимним праздникам. Теперь каждый желающий может насладиться декорациями и посетить исторические экскурсии

Королевская семья готовится к Рождеству

В центре праздничной экспозиции – шестиметровая ель, украшенная мерцающими огнями и сотнями рождественских изделий. Традиционно ее доставили с Большого Виндзорского парка и разместили в Георгиевском зале. Более 16 часов работники развешивали на елке бархатные гирлянды.

Фото: Royal Collection Trust

95-летняя королева Елизавета, которая впервые появилась на публике после новости о проблемах со спиной, не единственная, кто насладится праздничным убранством.

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Все желающие могут воочию увидеть украшенный замок. Под руководством опытного гида им предлагают посетить вечерние исторические экскурсии, во время которых они узнают подробности тысячелетней "жизни" замка.

На специальном показе будут обнародованы костюмы, в которых королева Елизавета вместе со своей сестрой принцессой Маргарет, еще будучи подростками, выступали во дворце на ежегодных спектаклях-пантомимах.

Таким образом, в то время, они собирали деньги в Королевский фонд, который поставлял шерсть для изготовления одеял солдатам.

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A special pantomime display shows costumes worn by The Queen (then Princess Elizabeth) and her sister, Princess Margaret as teenagers performing in annual pantomimes at Windsor Castle between 1941-44. pic.twitter.com/ug0e6zPyB7 — Royal Collection Trust (@RCT) November 25, 2021

Также организаторы покажут древнюю королевскую кухню, которая в обычное время закрыта для публики. Она используется уже более 750 лет для подготовки к государственным мероприятиям, которые проводит ее Величество.

Посетители Виндзорского замка могут насладиться праздничной атмосферой до третьего января.

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