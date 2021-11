Шестиметровая ель и наряды молодой королевы: Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)

В центре праздничной экспозиции – шестиметровая ель, украшенная мерцающими огнями и сотнями рождественских изделий. Традиционно ее доставили с Большого Виндзорского парка и разместили в Георгиевском зале. Более 16 часов работники развешивали на елке бархатные гирлянды.

95-летняя королева Елизавета, которая впервые появилась на публике после новости о проблемах со спиной, не единственная, кто насладится праздничным убранством.

Все желающие могут воочию увидеть украшенный замок. Под руководством опытного гида им предлагают посетить вечерние исторические экскурсии, во время которых они узнают подробности тысячелетней "жизни" замка.

На специальном показе будут обнародованы костюмы, в которых королева Елизавета вместе со своей сестрой принцессой Маргарет, еще будучи подростками, выступали во дворце на ежегодных спектаклях-пантомимах.

Таким образом, в то время, они собирали деньги в Королевский фонд, который поставлял шерсть для изготовления одеял солдатам.

