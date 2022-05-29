Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
День Киева 2022 День Киева 2022 🇺🇦 Флаг Украины в ЛЧ ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Скандал в королевской семье! На детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма написали жалобу в школе

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 мая, 20:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Родители учеников элитной школы в Южном Лондоне, которую посещают принц Джордж и принцесса Шарлотта, возмущаются тем, как дети герцогов Кембриджских приходят на занятия
У принцессы Шарлотты и принца Джорджа неприятности
У принцессы Шарлотты и принца Джорджа неприятности / Фото: Коллаж: Сегодня

Как только Кейт Миддлтон и принц Гарри не пытаются угодить обществу – они даже планировали устроить целую революцию в Букингемском дворце - но все равно королевскую семью критикуют.

Более того, под горячую руку попадают не только Кейт и Уильям, но и их дети – восьмилетний Джордж и семилетняя Шарлотта. Так, родители их одноклассников возмущаются, что в отличие от остальных школьников королевские дети приезжают в учебное заведение не с мамой или папой, а в сопровождении телохранителей, сообщает Daily Mail.

Реклама

Впрочем, жители Южного Лондона совсем не завидуют этому. Оказывается, их раздражает то, что когда телохранители высаживают наследников британского престола, то полностью блокируют тротуары так, что другим трудно пройти. Также люди не могут заряжать свои электрокары или свободно парковаться.

Королевская семья
Королевская семья / Фото: Getty Images

Родители школьников посчитали, что не за такие условия они платят 28 602 тысяч долларов в год. Так что они решили написать на королевских детей жалобу. Правда, в соцсетях.

Реклама

Так, один родитель написал, что телохранители Шарлотты и Джорджа создают проблемы для пешеходов, паркуясь возле входа в школу.

Их служба безопасности регулярно паркуется, блокируя упавший бордюр, из-за чего пешеходы вынуждены выходить на дорогу, чтобы пройти. Я не знаю, как люди в инвалидных колясках умудряются переходить дорогу. Это настоящий ужас! – говорится в сообщении.

Другой же рассказал, что перед тем, как обращаться непосредственно к королевской семье, они пытались поговорить с телохранителями. Впрочем, договориться о том, чтобы водитель правнуков Елизаветы II хотя бы выключал двигатель у автомобиля, не получилось.

Лично я считаю, что мать королевских детей, которая, возможно, ничего не знает об этом, должна быть насторожена, – возмущаются жители.

Но как известно, телохранителей Шарлотты и Джорджа жителям Южного Лондона терпеть осталось недолго. Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переезжать в Виндзор. Кембриджские герцоги уже нашли в округе школу, в которую будут ходить их дети.

Реклама

Раньше мы писали, что Кэйт Миддлтон всерьез задумалась о пополнении в семье. Жена принца Уильяма всегда мечтала быть многодетной матерью.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять