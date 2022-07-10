Следом за Луи! Принц Джордж не отстает от брата в битве за титул "любимчик мемов" (фото)

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон знают как привлечь к себе все внимание папарацци. После Платинового юбилея королевы Елизаветы Сеть облетели смешные снимки младшего сына пары – принца Луи.
Принц Джордж тоже решил не отставать от брата и поразвлек публику на теннисном турнире Уимблдон. На него юный правнук королевы Елизаветы пришел в сопровождении родителей.
После начала спортивного мероприятия принц Джордж, похоже, заскучал. 8-летний Кембридж стал корчить рожи, размахивать руками и всячески отвлекать родителей от тенниса.
Принц Уильям несколько раз попытался сделать замечание сыну, а Кейт все время поправляла ему растрепавшиеся волосы.
За одно мероприятие принц Джордж нарушил все правила королевского протокола и допустил грубейшую ошибку. Папарацци поймали юного королевского наследника ковыряющимся в носу!
Но вряд ли 8-летка получит выговор от бабушки королевы, ведь он всего лишь ребенок :)
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"