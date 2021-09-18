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Смотрите новые фото Меган Маркл и принца Гарри для TIME

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
18 сентября, 06:30
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Меган и Гарри вошли в ТОП-100 самых влиятельных людей и попали на обложку журнала TIME. Супруги примерили по два разных образа – для главного фото и двух второстепенных
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: instagram.com/paridukovic

Мы уже рассказывали, что на обложке нового номера TIME внук британской королевы предстал в черном наряде, а Меган – в белом, глядя в камеру с серьезным выражением лица. В Сети обсуждают, что принц Гарри на фоне своей супруги выглядит менее уверенным, а Маркл – как глава семьи.

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Позже были обнародованы еще два снимка из фотосессии пары. Для этих кадром Меган также позировала в брюках и гольфе, а ее супруг надел костюм. Оба наряда – в темно-зеленых тонах, спокойных и комфортных.

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Принц Гарри и Меган Маркл для TIME / Фото: instagram.com/paridukovic

Все фотографии герцогов Сассекских были сделаны в их доме в Монтесито, в Санта-Барбаре, США. Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри возглавили список "Иконы" в традиционном рейтинге издания TIME.

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Недавно Меган исполнилось 40 лет. В честь своего дня рождения герцогиня Сассекская впервые после рождения дочери появилась публике. Она анонсировала запуск новой благотворительной инициативы их с принцем Гарри фонда Archewell.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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