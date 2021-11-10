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Снова в строю: Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после долгих выходных в Сандрингеме

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 06:30
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Королева отправилась в Норфолк после того, как врачи рекомендовали ей отдохнуть и отказаться от работы. До этого Елизавета II провела ночь в больнице
Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II
Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images

95-летняя королева Великобритании прилетела обратно в королевскую резиденцию в Беркшире на вертолете. В Букингемском дворце заявили, что Ее Величество "твердо намерена" присутствовать на ежегодной церемонии возложении венков к Кенотафу в Уайтхолле.

Она придает большое значение дню памяти, который в этом году выпадает на 14 ноября – 73-летие принца Чарльза Уэльского.

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Принц Чарльз Уэльский – сын Елизаветы II и первый наследник трона
Принц Чарльз Уэльский – сын Елизаветы II и первый наследник трона / Фото: Getty Images

Однако Елизавета II пропустит ежегодный фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле, который состоится в эту субботу, 13 ноября, пишет Daily Mail. Ранее она также отказалась от поездки в Северную Ирландию и пропустила саммит по климату COP26 в Глазго.

У поклонников королевской семьи были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

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Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью
Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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