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Совсем молодая и в военной форме – такой Елизавету II вы еще не видели (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
15 ноября, 06:30
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Многие поклонники британской королевской семьи обожают рассматривать архивные фото, а особенно – кадры Ее Величества. На этот раз в Сети появился еще один снимок королевы Великобритании
Как Елизавета II выглядела в молодости
Как Елизавета II выглядела в молодости / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Вот уже несколько дней на официальной странице королевской семьи в Instagram появляются публикации ко Дню памяти, который ежегодно отмечается 11 ноября.

Для справки: День памяти – это памятный день в странах Британского содружества наций, призванный увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании.

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В честь этого события в соцсетях монаршей семьи публикуются фото, в том числе и архивные. Так, в Instastories был размещен кадр, на котором запечатлена Елизавета II в молодости.

Елизавета II служила в британской армии
Елизавета II служила в британской армии / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Оказывается, Ее Величество была первой женщиной среди членов королевской семьи, которая служила в армии. В 1945 году королева служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе. Это было женское подразделение британской армии во время Второй мировой войны.

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В рамках Дня памяти организовано сразу несколько мероприятий, которые запланированы на неделю вперед. Одно из них Ее Величество посетить, к сожалению, не сможет – у нее снова возникли проблемы со здоровьем.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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