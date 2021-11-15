Совсем молодая и в военной форме – такой Елизавету II вы еще не видели (фото)

Вот уже несколько дней на официальной странице королевской семьи в Instagram появляются публикации ко Дню памяти, который ежегодно отмечается 11 ноября.
Для справки: День памяти – это памятный день в странах Британского содружества наций, призванный увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании.
В честь этого события в соцсетях монаршей семьи публикуются фото, в том числе и архивные. Так, в Instastories был размещен кадр, на котором запечатлена Елизавета II в молодости.
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Оказывается, Ее Величество была первой женщиной среди членов королевской семьи, которая служила в армии. В 1945 году королева служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе. Это было женское подразделение британской армии во время Второй мировой войны.
В рамках Дня памяти организовано сразу несколько мероприятий, которые запланированы на неделю вперед. Одно из них Ее Величество посетить, к сожалению, не сможет – у нее снова возникли проблемы со здоровьем.
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