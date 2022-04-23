Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Совсем взрослый! Кейт и Уильям опубликовали новые фото принца Луи в честь его 4-летия

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 10:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня самый младший ребенок герцогов Кембриджских празднует день рождения
Как выглядит подросший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Как выглядит подросший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Правнук королевы Елизаветы II, внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, третий ребенок герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин – принц Луи – празднует четвертый день рождения.

Он родился 23 апреля 2018 года в Больнице Святой Мэри в Лондоне, а в прошлом году впервые пошел в детский сад Willcocks Nursery School, где обучение стоит полмиллиона гривень.

Реклама

По случаю дня рождения сына Кейт и Уильям показали публике новые фотографии Луи. На снимках, опубликованных в официальном Instagram-профиле королевской семьи, принц запечатлен в зеленых шортах и сером свитере на пляже.

Новые фото принца Луи
Новые фото принца Луи / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Принц Луи – пятый в очереди наследования английского престола. Принца именуют как "Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский".

Реклама

Принцу Луи исполнилось 4 года
Принцу Луи исполнилось 4 года / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На этой неделе королеве Елизавете II исполнилось 96 лет, но никаких мероприятий по этому случаю не проводилось. Ее Величество находилась в загородной резиденции Сандрингеме, где раньше часто бывал ее покойный супруг принц Филипп.

По случаю дня рождения королевы, дворец опубликовал ее милое фото с пони.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Квадратные метры
Звездные дома, разрушенные оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять