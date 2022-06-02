Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Ссоры как и не было: Меган Маркл и принц Гарри засветились рядом с Елизаветой II

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июня, 21:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Лондон на празднование Платинового юбилея правления Елизаветы II
Принца Гарри и Меган Маркл заметили в Букингемском дворце
Принца Гарри и Меган Маркл заметили в Букингемском дворце / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Королевские эксперты были уверены, что бунтари Меган и Гарри просто "смешаются с толпой" во время празднования Платинового юбилея королевы Великобритании.

Но, конечно, такой вариант был маловероятен. Несмотря на все ссоры и публичные обвинения королевской семьи в расизме и других неприятных вещах со стороны Меган Маркл и принца Гарри, супруги все-таки присутствовали на празднике Trooping the Colour. Более того, они вполне мило общались с членами королевского семейства на балконе Букингемского дворца.

Реклама

В Сети появились фото, на которых принц Гарри и Меган Маркл игриво прикладывают палец к губам и просят деток не шуметь.

Скриншот: Twitter

Сейчас в Ведикобритании отмечают большой праздник – 70 лет со момента восхождения королевы Елизаветы II на престол. 2 июня в Лондоне прошла церемония Trooping the Colour – официальное празднование дня рождения монарха Соединенного королевства. В этот день, по традиции, члены королевской семьи выходят на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать народ и насладиться ярким шоу, которое устраивают британские военные.

В Лондоне прошел парад Trooping the Colour. Члены королевской семьи приветствовали всех на балконе Букингемского дворца
В Лондоне прошел парад Trooping the Colour. Члены королевской семьи приветствовали всех на балконе Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Реклама

Ранее мы сообщали, что Елизавета II попала в сильный шторм на самолете – пилот не мог приземлиться!

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять