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Принцу Джорджу - 8!

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Принц Джордж отмечает 8-летие! Смотрим новый портрет

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
22 июля, 09:45
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Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям принимают поздравления – у их старшего сына день рождения. Поклонники королевской семьи оставили много пожеланий маленькому монарху
Старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполняется 8 лет
Старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполняется 8 лет / Фото: Getty Images, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые недавно установили рекорд в соцсетях, у себя на страничке в Instagram опубликовали новый портрет принца Джорджа в честь его дня рождения. Фото поклонники королевской семьи уже успели оценить.

Фотографию делала Кейт Миддлтон лично в Анмер-Холле, семейной резиденции в поместье Сандрингем в Норфолке.

Принцу Джорджу исполнилось 8 лет
Принцу Джорджу исполнилось 8 лет / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

В комментариях поклонники королевской семьи стали поздравлять принц Джорджа с днем рождения, не забыв упомянуть, что он очень похож на папу.

  • "Он очень похож на свое папу"
  • "Боже мой, как он похож на своего папу... и бабушку — принцессу Диану. С днем рождения, юный принц!"
  • "С днем рождения, принц Джордж! Мир любит вас"

В тренде

К слову, недавно Кейт Миддлтон рассказала о семейной традиции – герцогиня Кембриджская всегда сама печет торт на день рождения своих детей.

"Я люблю печь торт перед праздником. Это невероятно, но накануне я не ложусь спать почти до полуночи, чтобы испечь десерт с кремом и глазурью", – поделилась Кейт Миддлтон с изданием Marie Claire.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют нарушить давнюю королевскую традицию - они не будут отправлять принца Джорджа в школу-интернат.

Несколько месяцев назад принца Джорджа хотели отравить – смотрите видеосюжет об этом:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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