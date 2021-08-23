Супруга принца Чарльза намерена нарушить королевский протокол из-за Меган Маркл и принца Гарри

Принцу Гарри все сложнее будет наладить отношения с королевской семьей. Теперь против него и Меган Маркл выступила супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз. Хоть ранее супруга отца принца Гарри поддерживала Меган Маркл. Как рассказал источник из дворца, Камилла Паркер-Боулз собирается отвечать на нападки герцогов Сассекских. Об этом пишет Daily Express.
Камила будет противостоять Меган и Гарри, даже несмотря на то, что Букингемский дворец официально придерживается нейтралитета.
Не думаю, что герцогиня когда-либо простит Меган за то, что она сделала с принцем Уэльским, – сказал источник.
Камила считает, что Меган Маркл виновата в натянутых отношениях принца Чарльза с младшим сыном.
По информации инсайдеров, принца Чарльза очень обидели откровения принца Гарри. Королевские эксперты считают, что пока не стоит надеяться на примирения отца и сына.
Напомним, в интервью Опре Уинфри принц Гарри заявил, что его лишили денег, и виной этому его отец. Чуть позже представители принца Чарльза опровергли эту информацию.
Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:
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