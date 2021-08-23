Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Скандал с Терри Гиллиамом

Легенда Украины

Звезда "Викингов" в Украине

Кондратюк VS Ротару

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Супруга принца Чарльза намерена нарушить королевский протокол из-за Меган Маркл и принца Гарри

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
23 августа, 17:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Еще несколько лет назад супруга принца Чарльза поддерживала герцогов Сассекских, но после скандальных откровений пары ситуация изменилась
Почему супруга принца Чарльза обиделась на Меган Маркл и принца Гарри
Почему супруга принца Чарльза обиделась на Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images

Принцу Гарри все сложнее будет наладить отношения с королевской семьей. Теперь против него и Меган Маркл выступила супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз. Хоть ранее супруга отца принца Гарри поддерживала Меган Маркл. Как рассказал источник из дворца, Камилла Паркер-Боулз собирается отвечать на нападки герцогов Сассекских. Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Камила будет противостоять Меган и Гарри, даже несмотря на то, что Букингемский дворец официально придерживается нейтралитета.

Принц Чарльз с супругой
Принц Чарльз с супругой / Фото: Getty Images

Не думаю, что герцогиня когда-либо простит Меган за то, что она сделала с принцем Уэльским, – сказал источник.

Камила считает, что Меган Маркл виновата в натянутых отношениях принца Чарльза с младшим сыном.

По информации инсайдеров, принца Чарльза очень обидели откровения принца Гарри. Королевские эксперты считают, что пока не стоит надеяться на примирения отца и сына.

Реклама

Напомним, в интервью Опре Уинфри принц Гарри заявил, что его лишили денег, и виной этому его отец. Чуть позже представители принца Чарльза опровергли эту информацию.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

Другие новости о королевской семье:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Кортни Кокс (Моника из "Друзей") сейчас
Закрытие ОМКФ-2021
Голливудский режиссер назвал Украину Россией
Ого!
Цитата дня

При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
Что еще добавил Кондратюк
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять