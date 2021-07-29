Горько! ТОП-3 самых романтичных поцелуя королевских пар (видео)

Ровно 40 лет назад принцесса Диана вышла замуж за принца Чарльза. Их свадебный поцелуй спустя годы назвали самым романтичным в истории

ТОП-3 самых трогательных поцелуев королевских пар / Фото: Getty Images

Торжественная церемония бракосочетания принца Чарльза и принцессы Дианы Спенсер состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла. За ней следили 750 миллионов зрителей.

Британцы назвали свадебный поцелуй принца и принцессы Уэльских на балконе Букингемского дворца самым запоминающимся в истории.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер / Фото: Getty Images

Эта фотография Чарльза и Дианы стала культовой, но она могла вовсе не существовать. Оказывается, супруги поцеловались на балконе, поскольку они забыли сделать это в конце церемонии.

На втором месте рейтинга британцев – поцелуй принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Они поженились в апреле 2011-го. В кадре – тот же знаменитый балкон.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Третье место занимают принц Гарри и Меган Маркл со своим поцелуем у часовни Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Пара обменялась клятвами в мае 2018 года.

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Поцелуй Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images

Но вернемся к матери принцев Уильяма и Гарри. 40-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза выставлен на торги.

За необычный лот, украшенный королевским гербом, на аукционе хотят получить не менее 500 фунтов – это 18 500 гривень.

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