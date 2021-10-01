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Сын Елизаветы II, которого обвиняют в изнасиловании 17-летней, распродает свое имущество

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
1 октября, 16:16
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Принц Эндрю продает свою недвижимость на горнолыжном курорте Вербье в Южной Швейцарии
Принц Эндрю продает недвижимость в Швейцарии
Принц Эндрю продает недвижимость в Швейцарии / Фото: Getty Images

В королевской семье не только Меган Маркл и принц Гарри попадают в скандалы. Конкуренцию им может составить сын Елизаветы II – принц Эндрю. Пока адвокаты пытаются решить его судебные разбирательства с американкой Вирджинией Джуффре, герцог Йоркский старается замять еще один скандал. Об этом пишет The Times.

В 2014 году принц Эндрю и его экс-супруга Сара Фергюсон приобрели шале на горнолыжном курорте в Южной Швейцарии. За недвижимость супруги заплатили 22 миллиона долларов.

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Принц Эндрю и Сара Фергюсон
Принц Эндрю и Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Вскоре выяснилось, что герцог Йоркский не оплатил последний взнос на жилье, поэтому в прошлом году бывшая владелица шале, Изабель де Рувр, подала на него в суд. Долг принца Эндрю – девять миллионов долларов.

Теперь же герцог Йоркский продает свою швейцарскую недвижимость, чтобы избежать еще одного судебного разбирательства.

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Отмечается, что вскоре после продажи шале принц Эндрю останется без собственной недвижимости.

Судебный иск отозван, и вопрос близок к тому, чтобы разрешиться ко взаимному удовлетворению, – рассказал источник.

Королевские эксперты полагают, что в случае Эндрю то, что у него не будет никакой недвижимости — плюс. Ведь неизвестно, чем закончатся секс-скандал вокруг сына королевы.

Напомним, американка Вирджиния Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет и подала в суд на члена королевской семьи. Сын королевы не признает своей вины.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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