Сын Елизаветы II, которого обвиняют в изнасиловании 17-летней, распродает свое имущество

Принц Эндрю продает свою недвижимость на горнолыжном курорте Вербье в Южной Швейцарии

Принц Эндрю продает недвижимость в Швейцарии / Фото: Getty Images

В королевской семье не только Меган Маркл и принц Гарри попадают в скандалы. Конкуренцию им может составить сын Елизаветы II – принц Эндрю. Пока адвокаты пытаются решить его судебные разбирательства с американкой Вирджинией Джуффре, герцог Йоркский старается замять еще один скандал. Об этом пишет The Times.

В 2014 году принц Эндрю и его экс-супруга Сара Фергюсон приобрели шале на горнолыжном курорте в Южной Швейцарии. За недвижимость супруги заплатили 22 миллиона долларов.

Реклама

Принц Эндрю и Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Вскоре выяснилось, что герцог Йоркский не оплатил последний взнос на жилье, поэтому в прошлом году бывшая владелица шале, Изабель де Рувр, подала на него в суд. Долг принца Эндрю – девять миллионов долларов.

Теперь же герцог Йоркский продает свою швейцарскую недвижимость, чтобы избежать еще одного судебного разбирательства.

Реклама

Отмечается, что вскоре после продажи шале принц Эндрю останется без собственной недвижимости.

Судебный иск отозван, и вопрос близок к тому, чтобы разрешиться ко взаимному удовлетворению, – рассказал источник.

Королевские эксперты полагают, что в случае Эндрю то, что у него не будет никакой недвижимости — плюс. Ведь неизвестно, чем закончатся секс-скандал вокруг сына королевы.

Напомним, американка Вирджиния Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет и подала в суд на члена королевской семьи. Сын королевы не признает своей вины.

Реклама

Другие новости о королевской семье:

Елизавета II вручит медаль принцу Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании