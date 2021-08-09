Сыну Елизаветы II грозит многомиллионный иск по обвинению в изнасиловании

Американка Вирджиния Робертс заявила, что принц Эндрю 20 лет назад совершал в отношении нее акты сексуального насилия. Женщина готовится подать в суд Нью-Йорка на представителя королевской британской семьи

Сына Елизаветы II принца Эндрю обвинили в изнасиловании, ему грозит суд / Фото: Getty Images

Сейчас Вирджиния вместе с семьей проживает в Австралии. Она не уверена, что будет судиться с принцем Эндрю, но исключать такого поворота событий не стоит, уверен адвокат Дэвид Бойс.

Как отмечает издание The Daily Mail, свой иск Вирджиния Робертс может подать строго до 14 августа. В Букингемском же дворце ранее заявили, что герцог Йоркский не имел никаких сексуальных контактов или отношений с Робертс, и назвали ее слова ложными и безосновательными.

Вирджиния Робертс утверждает, что в возрасте 17 лет ее принудили к сексу с принцем Эндрю. Сделал это, по ее словам, американский бизнесмен и миллиардер Джеффри Эпштейн.

Герцог Йоркский отрицает все обвинения, выдвинутые Вирджинией Робертс / Скриншот из The Daily Mail

Последнего, кстати, обвиняли в секс-торговле людьми и педофилии. В 2019 году Эпштейна нашли мертвым в камере, где он находился под стражей. Ему грозило до 45 лет тюрьмы, а своей вины миллиардер не признал.

Напомним, что ранее супруг внучки Елизаветы II попал в скандал из-за фото с моделями. Джека Бруксбэнка засняли на яхте в компании трех девушек во время морской прогулки в Италии.

Позднее одна из моделей оправдалась за фото, заявив, что они с Джеком просто друзья, а он постоянно говорил о своей супруге и ребенке.

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