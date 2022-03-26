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Такой вы ее не видели: Кейт Миддлтон прибыла на официальный прием в откровенном платье (фото)

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26 марта, 19:51
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Герцог и герцогиня Кембриджские сейчас находятся в столице Багам – Нассау
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Нассау
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Нассау / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в тур по островам. С рабочим визитом они побывали на Ямайке и Багамах, где встретились с местными жителями, волонтерами, представителями "Красного креста" и официальными лицами.

В Нассау герцога и герцогиню Кембриджских пригласили на прием к генерал-губернатору Багамских островов. Для ивента Кейт надела невероятное вечернее платье с глубоким декольте.

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Несколько снимков опубликованы в официальном профиле Кембриджей в Instagram.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на торжественном вечере в Нассау
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на торжественном вечере в Нассау / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Мятное платье на Миддлтон – от британского бренда Phillipa Lepley. Образ супруги принца Уильяма дополнили украшения Van Cleef & Arpels и клатч Hayworth от Lulu Guinness в тон платью.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям на приеме у генерал-губернатора Багамских островов
Кейт Миддлтон и принц Уильям на приеме у генерал-губернатора Багамских островов / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

А Уильям надел классический смокинг с бархатным пиджаком и бабочкой.

Принц Уильям выступил перед гостями в Нассау
Принц Уильям выступил перед гостями в Нассау / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям оказывают помощь украинцам через волонтеров в Лондоне и посетили Украинский культурный центр.

Они также одними из первых высказались о войне в Украине, несмотря на правила королевской семьи.

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