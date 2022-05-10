Тревожный повод. Елизавета II впервые за 59 лет пропустит церемонию открытия парламента

Британский монарх вынуждена пропустить важное мероприятие в ее королевском календаре и причина крайне серьезная

Британская королева не прочтет ежегодную речь перед парламентом. / Фото: Getty Images

За последние несколько месяцев Елизавета II уже несколько раз не появлялась на официальных мероприятиях . Инсайдеры говорят, что у Ее Величества серьезные проблемы со здоровьем и она из-за этого вынуждена передвигаться на коляске по Виндзорском замку, куда недавно переехала.

Более того, как сообщает СNN , королева впервые за 59 лет пропустит церемонию открытия парламента из-за "проблем с мобильностью". Вместо Елизаветы II ежегодную речь прочтет ее старший сын принц Чарльз.

Реклама

Королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с мобильностью, и, посовещавшись со своими врачами, она неохотно решила, что не будет посещать государственное открытие парламента 10 мая, – сообщил представитель Букингемского дворца.

Королева традиционно каждый год читала речь в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Отмечается, что по просьбе Ее Величества и по согласованию с соответствующими органами власти – речь прочтет принц Уэльский. Также на церемонии будет присутствовать принц Уильям.

Открытие парламента в Великобритании

Эта церемония – важное историческое событие. По традиции, монарх приезжает в Вестминстерское аббатство в карете, сопровождаемой конной гвардией. Когда весь парламент в собрании, Ее Величество произносит речь, в которой представляет законодательную программу правления на будущую сессию парламента.

Реклама

За 70 лет своего правления Елизавета II только дважды пропустила это мероприятие – в 1959 году из-за беременности принцем Эндрю и в 1963 году из-за беременности принцем Эдвардом. Тогда монархиню заменял лорд-канцлер виконт Килмюр.

Напомним, на днях в Сети показали редкое видео 25-летней Елизаветы II .