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У Елизаветы II начали отказывать ноги

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 08:28
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Не первый месяц в СМИ обсуждается состояние здоровья королевы. Долгое время Елизавета II не комментировала слухи, но на днях она впервые лично рассказала о своем самочувствии
Новые подробности о состоянии здоровья Елизаветы II
Новые подробности о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images

Елизавета II продолжает работать. Вчера она провела встречу с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом в Виндзорском замке.

Королева опиралась на трость, а на вопрос о самочувствии она призналась, что не может двигаться.

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Как пишет Daily Mail, у королевы отказывают ноги. Отмечается, недуг вызван возрастными изменениями.

Напомним, у поклонников королевской семьи были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество осенью впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

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Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью
Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице. Сейчас Ее Величество все реже появляется на публике.

Добавим, Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Британии. В этом году она празднует 70-летний юбилей правления.

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Ранее Елизавета II публично заявила, что Камилла станет королевой-консорт, когда на престол взойдет принц Чарльз.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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