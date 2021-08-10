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У Меган Маркл и принца Гарри появился союзник в королевской семье

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
10 августа, 14:30
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Принцесса Евгения задалась целью помирить принца Гарри и Меган Маркл с остальными членами королевской семьи
Принцесса Евгения хочет помирить принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей
Принцесса Евгения хочет помирить принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей / Фото: Getty Images

Несмотря на все скандальные признания принцу Гарри и Меган Маркл удалось сохранить хорошие отношения с принцессой Евгенией – дочерью принца Эндрю. Более того, внучка Елизаветы II планирует помочь наладить отношения герцогам Сассекским с королевской семьей. Об этом пишет The Sun.

Евгения знает их лучше, чем любая из королевских особ. Она была с ними с самого начала. И она может стать миротворцем в этой сложной ситуации, – рассказал инсайдер.

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Принц Гарри и принцесса Евгения
Принц Гарри и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

А вот королевский эксперт Фил Дампер сомневается, что внучка Елизаветы II сможет помирить Гарри и Меган с членами королевской семьи.

Лично я не уверен, что в данный момент Евгения может что-то сделать, чтобы залатать эту трещину. Разлом слишком глубок, чтобы она смогла как-то повлиять на это, – объяснил свои сомнения Фил Дампер изданию Daily Mail.

К слову, Меган Маркл и принц Гарри после переезда в США предоставили свой лондонский дом Фрогмор-коттедж в распоряжение принцессе Евгении и ее семье. Когда принца Гарри приезжал в Лондон в этом году, он гостил именно у двоюродной сестры.

Стоит отметить, сейчас королевской семье совсем не до выяснения отношения с принцем Гарри и Меган Маркл. На отца принцессы Евгении подали в суд за изнасилование несовершеннолетней. Букингемский дворец пока не прокомментировал секс-скандал.

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Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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