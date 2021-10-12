У Меган Маркл появился конкурент. Кейт Миддлтон планирует начать карьеру на телевидении

По информации журналистов, герцогиня Кембриджская ведет переговоры о съемках документального фильма с известным британским продюсером

Кейт Миддлтон получила новую должность / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон планирует снимать фильм не о королевской семье, в отличии от Меган Маркл и принца Гарри. Темой документального кино герцогини Кембриджской станет раннее детское развитие. Этой проблемой Кейт интересуется уже на протяжении многих лет, рассказал источник изданию The Sun, приближенный к королевской особе.

По информации источника, у супруги принца Уильям уже была встреча с продюсером Дэвидом Гловером, который работал над фильмами о Стивене Хокинг.

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Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Напомним, что в сентябре 2020 года Меган Маркл и принц Гарри подписали многолетний контракт на создание оригинального контента для стриминговой платформы Netflix, включая документальные фильмы, фильмы и сериалы, а также детские программы.

Летом появилась информация, что герцоги Сассекские готовят фильм о королевской семье в рамках контракта с Netflix. Также принц Гарри готовит еще один документальный проект, расскажет об подготовке к Invictus Games ("Играм непобедимых") – спортивным соревнованиям, которые внук королевы основал в 2014 году.