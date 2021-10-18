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В Букингемский дворец ищут домработницу: какую зарплату обещает Елизавета II

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
18 октября, 20:32
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Семья британских монархов нуждается в пополнении прислуги: в Букингемский дворец нужна работница для ежедневной уборки – в новой вакансии перечислено множество требований
В королевский дворец ищут домработницу
В королевский дворец ищут домработницу

В свою обитель Елизавета II, которая появилась на публике без трости, ищет опытного работника с повышенной внимательностью к мелочам и деталям – сообщает Daily Mail.

Потенциального кандидата ожидают такие условия: гибкий график, 20 или 40 часов работы с понедельника по воскресенье. Зарплата, как сообщается, буде зависеть от количества рабочих часов. Обещают от 11 300 до 22 600 фунтов стерлингов. Также работа требует большой отдачи, потому что смены иногда ночные или выпадают на выходные. К тому же, королевские работодатели обещают карьерный рост, но какой именно – не уточняется.

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Королевская семья
Королевская семья / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Уборщица должна будет выполнять широкий спектр обязанностей, ведь во дворце площадью 77 000 кв. м расположено 775 комнат. Успешный кандидат нужен не только для уборки Букингемского дворца, он также будет участвовать в организации королевских мероприятий: принимать и обслуживать гостей, поддерживать порядок на праздниках.

Букингемский дворец – официальная лондонская резиденция королевы Елизаветы II
Букингемский дворец – официальная лондонская резиденция королевы Елизаветы II / Фото: Wikipedia

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В объявлении всех желающих просят поторопиться, ведь вакансия закрывается уже 20 октября. А для тех, кто не успеет подать свою кандидатуру к этому времени, в Букингемском дворце есть еще 9 вакансий: ищут работника, который будет помогать с ремонтом, аналитика службы поддержки и системного аналитика, а также помощника менеджера по персоналу.

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Марина Григоренко
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