В Букингемском дворце есть план на случай смерти Елизаветы II: все об операции Лондонский мост

В этом году британской королеве исполнилось 95 лет. Когда Ее Величество уйдет из жизни, первым об этом узнает премьер-министр, а вся операция продлится 10 дней

Букингемский дворец подготовил план на случай смерти Елизаветы II / Фото: Getty Images

После того как Елизавета II умрет, ее секретарь сообщит трагическую новость премьер-министру и Тайному совету, координирующему работу правительства от имени монарха.

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Затем об этом узнают министры и официальные лица, которые получат сообщение: "Нас только что проинформировали о смерти Ее Величества Королевы" либо кодовую фразу "Лондонский мост разрушен", пишет Politico.

Затем флаги на центральной лондонской улице Уайтхолл должны быть приспущены, а по всему королевству – объявлена минута молчания.

Название улицы Уайтхолл стало нарицательным обозначением британского правительства / Фото: Getty Images

10 дней прощания

Операция "Лондонский мост" расписана на 10 дней, каждый из которых именуется D-Day+1, +2 и так далее.

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В первый день после смерти Ее Величества принца Чарльза, как первого наследника на престол, должны провозгласить королем. Церемония состоится в Сент-Джеймсском дворце.

Елизавета II и принц Чарльз / Фото: instagram.com/clarencehouse

Во второй день гроб с Елизаветой II должны привезти в Букингемский дворец. В D-Day+3 новый король должен отправиться в турне по Соединенному Королевству.

На четвертый день после смерти королевы в Лондоне пройдет операция "Лев" – это репетиция торжественного шествия. Тогда же гроб с Елизаветой перевезут из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец.

Само же шествие запланировано на шестой день.

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Букингемский дворец – официальная лондонская резиденция королевы Елизаветы II / Фото: Wikipedia

Зал с телом Елизаветы II будет открыт для посещения 23 часа в сутки. D-Day+7 король проведет в Уэльсе на службе.

День похорон британской королевы будет объявлен "Днем национального траура" и неофициальным выходным.

Десятый день – день похорон. Попрощаются с Ее Величеством в Вестминстерском аббатстве. В полдень на территории Великобритании будет объявлена минута молчания.

Служба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Королеву похоронят в мемориальной часовне замка короля Георга VI.

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Елизавета II заняла трон 6 февраля 1952 года, после смерти своего отца — короля Георга VI. Она является самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.

Супруг Елизаветы II — принц Филипп — умер в возрасте 99 лет в апреле этого года. В браке у них родились четверо детей: принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.

О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II – узнайте в этом видео:

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