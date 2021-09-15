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В чем Меган Маркл и принц Гарри обделяют своих детей – признание отца герцогини Сассекской

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
15 сентября, 11:58
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Меган Маркл уже долгое время находится в ссоре со своим отцом Томасом. В очередном интервью отец герцогини Сассекской высказал новые претензии в адрес дочери
Отец Меган Маркл считает, что принц Гарри виноват в его ссоре с дочкой
Отец Меган Маркл считает, что принц Гарри виноват в его ссоре с дочкой / Фото: Getty Images

Томас Маркл возмущен, что королевская семья и он не могут видеться с детьми принца Гарри и Меган Маркл – сыном Арчи и дочкой Лилибет. Он считает, что пара обделяет детей в общении с родными и такое решение герцогов Сассекских называет несправедливым. Об этом отец супруги принца Гарри рассказал Channel 7.

Из родственников только мама Меган Маркл регулярно проводит время с детьми герцогов Сассекских. По словам Томаса, у него были хорошие отношения с бывшей супругой и он надеялся, что Дорис поможет ему помириться с Меган, но нет. Бывшая супруга игнорирует звонки Томаса.

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Томас Маркл и Меган Маркл
Томас Маркл и Меган Маркл / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Как отметил отец Меган Маркл, ему адвокаты предлагали через суд добиться разрешения видеть внуков, но от этой идеи он отказался.

Для меня это все равно что превратить данную ситуацию в какую-то игру и использовать их в качестве пешек, – объяснил Томас Маркл.

Почему Меган Маркл в ссоре со своим отцом?

Напряженные отношения Томаса с Меган достигли апогея в 2018 году накануне свадьбы королевской четы. Тогда выяснилось, что папа Меган Маркл присылал их с Гарри фотографии прессе, а также отдал ее личное письмо журналистам.

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Меган, которая после ухода из королевской семьи с Гарри и их детьми живет в Монтесито, в США, в интервью Опре Уинфри рассказала о своих отношениях с отцом. Она заявила что, не может простить его "предательство".

Несмотря на то, что отец Меган Маркл тоже живет в США, они не виделись уже несколько лет.

Что известно о втором ребенке Меган Маркл – смотрите в ролике:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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