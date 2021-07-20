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Меган Маркл вновь может обвинить королевскую семью в расизме. На этот раз из-за дочери

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 июля, 14:04
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Королевский эксперт рассказала, почему в королевской семье может разразиться новый скандал из-за дочери Меган Маркл и принца Гарри
Меган Маркл может спровоцировать новый скандал в королевской семье
Меган Маркл может спровоцировать новый скандал в королевской семье / Фото: Getty Images

Раньше королевские эксперты считали, что рождение дочери Меган Маркл и принц Гарри может сблизить пару с королевской семьей. Даже появилась информация о планах Гарри крестить Лилибет-Диану в Лондоне. Но недавно эксперт Даниэлы Эльзер обратила внимание на то, что королевская семья пока официально не признала Лилибет наследницей британского престола. На сайте королевской семье до сих пор нет информации о дочери Меган и Гарри, хоть малышка родилась в начале июня. По мнению Даниелы, не исключен новый скандал. Об этом пишет Daily Star.

"Игнорирование малышки Лилибет может усугубить ситуацию. Ведь теперь перед супругами Сассекскими вновь встает вопрос: обращаются ли с детьми смешанной расы иначе, чем с другими виндзорскими малышами? – рассказала Даниэла Эльзер.

Меган Марк и принц Гарри
Меган Марк и принц Гарри / Фото: Getty Images

Королевский эксперт добавила, что информация о младшем сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принце Луи появилась на сайте королевской семьи через 12 дней после рождения.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри собираются судиться с BBC из-за имени дочери. Ранее журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри утверждает, что советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

В тренде

Отметим, после этого скандала Елизавета II разрешила нарушить строгое правило – "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй". Теперь можно комментировать заявления, которые искажают высказывания и поступки высокопоставленных членов королевской семьи.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри спрятали тайное послание Елизавете II в заявлении на личном сайте

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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