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В Сети показали, как Елизавета II отчитывает принца Уильяма в детстве и уже во взрослом возрасте: видео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
31 октября, 15:15
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Родная бабушка, даже если она королева, может одарить лаской, теплом, заботой, дать дельный совет, но еще и сделать замечание, какими бы взрослыми внуки ни были. Принца Уильяма это тоже касается!
Елизавета II пристыдила принца Уильяма при всех точно так же, как в детстве - видео тогда и сейчас
Елизавета II пристыдила принца Уильяма при всех точно так же, как в детстве - видео тогда и сейчас / Фото: Getty Images, Instagram

Этот забавный момент произошел в июне 2016 года, на традиционном ежегодном мероприятии Trooping The Colour (Церемония выноса знамени). Торжество проводят, начиная с XVII века, на нем присутствует вся королевская семья.

В этот день вместе с военным парадом отмечается "официальный" день рождения Ее Величества, который королева празднует с подданными, а не с семьей. К слову, свой настоящий день рождения Елизаветы II, которой недавно запретили посещать публичные мероприятия, отмечает в кругу семьи 21 апреля.

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Поклонники королевской семьи вспомнили Trooping The Colour-2016 и тот момент, когда члены королевской семьи стояли на балконе и приветствовали народ.

Тогда принц Уильям наклонился к своему сыну, принцу Джорджу и присел на корточки. Елизавета II одернула внука и попросила его встать ровно. Очень похожий случай произошел много лет назад во время такого же мероприятия, когда принцу Уильяму было не более семи лет. Видео было опубликовано в фан-аккаунте британской королевской семьи.

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В этот момент, на балконе, внимание всех журналистов и фотографов было приковано именно к королевской семье. Елизавета II, конечно, не могла позволить, чтобы что-то пошло не так!

Под видео фанаты написали сотни комментариев – их очень позабавило сравнение двух видеороликов с участием Уильяма.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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