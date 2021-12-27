Воссоединение семьи: Елизавета II хочет пригласить Меган и Гарри на службу памяти принца Филиппа

После отказа от королевских полномочий Меган Маркл не приезжала в Британию. Королевские эксперты не исключают, что в следующем году герцогиня Сассекская все-таки встретится с британскими монархами

Меган Маркл и принц Гарри могут встретиться с королевской семьей в 2022 году / Фото: Getty Images

Весной 2022 года королева планирует провести службу, прирученную к первой годовщине смерти принца Филиппа. Список приглашенных еще утверждается, но королевские эксперты считают, что Елизавета II захочет видеть Меган Маркл и принца Гарри на мероприятии. Об этом пишет Metro.

Как уточняют королевские эксперты, это шанс "сломать лёд" между герцогами Сассекскими и королевской семьей.

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Герцоги Кембриджские не останутся под одной крышей с принцем Гарри и Меган Маркл – инсайдер / Фото: Getty Images

Известно, что у принца Гарри всегда были теплые отношения с принцем Филиппом, поэтому он вряд ли пропустит службу. Согласиться ли Меган Маркл присутствовать на церемонии, неизвестно. Не раз в СМИ писали, что супруга принца Гарри избегает встреч с членами королевской семьи.

Напомним, в следующем году в семье британских монархов намечается еще одно событие, за которым внимательно будут следить поклонники. В июне 2022 года Елизавета II будет отмечать платиновый юбилей своего правления – подготовка к празднованию уже началась. По информации инсайдеров, принц Гарри и Меган Маркл уже получили приглашение от королевы, но официального подтверждения пока не было.

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Ранее мы рассказывали, что Елизавета II в традиционном рождественском обращении трогательно почтила память мужа.