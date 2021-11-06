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Встревоженный Принц Гарри готов вернуться в Англию, чтобы увидеться с королевой

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
6 ноября, 09:14
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Принц Гарри вернется в Великобританию, чтобы навестить свою бабушку Елизавету II с женой Меган Маркл или без нее – сообщил близкий до королевской семьи источник
Принц Гарри
Принц Гарри / Фото: Getty Images

Как известно, бывшие представители семьи монархов Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в Калифорнию после того, как решили сложить с себя королевские обязанности. Тогда их общение с другими представителями благородного рода складывалось непросто, и принц Гарри даже перестал с ними видеться. Исключением стали похороны дедушки – принца Филиппа весной этого года. Но несмотря на разногласия герцог собирается вернуться на родину, чтобы провести рождественские каникулы вместе с королевой, даже если для этого ему временно придется оставить жену Меган и двое детей. Об этом сообщает источник издания Heat:

Он боится, что может не представиться другой возможности отметить праздники с королевой. Несмотря на все свои обиды на королевскую семью, он обожает свою бабушку и ужасно скучает по ней, – говорят инсайдеры.

Елизавета ІІ, принц Гарри и Меган Маркл
Елизавета ІІ, принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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Такое решение герцог Сассекский принял после того, как узнал, что Елизавета II попала в больницу из-за ухудшения самочувствия. Тогда он очень переживал за нее:

Принц был с ней на связи настолько часто, насколько только мог, отправлял сообщения и посылки, но этого недостаточно. Он считает своим долгом лететь к ней, – сообщают источники издания Heat.

Известно, что сейчас здоровье королевы в норме и под наблюдением.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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