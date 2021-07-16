Вышел трейлер фильма о Меган и Гарри, где показана авария, в которой погибла принцесса Диана

Третий фильм про Меган Маркл и принца Гарри выйдет уже осенью, 6 сентября. Создатели выпустили трейлер кинокартины, где в том числе показали ДТП, в котором погибла мать Гарри – принцесса Диана

Вышел трейлер нового фильма про принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Совсем недавно создатели третьего фильма про Меган Маркл и принца Гарри опубликовали тизер (10-секундный ролик) кинокартины, а уже сегодня вышел полноценный трейлер.

В нем показано сразу несколько сцен. Самым ярким моментом, по мнению поклонников пары, является сцена страшного ДТП с участием принцессы Дианы. Создатели фильма воссоздали аварию в результате которой в 1997 году погибла мать принцев Уильяма и Гарри.

В трейлере также показан момент скандального интервью Меган и Гарри, которое они дали Опре Уинфри в марте этого года, и другие сцены.

А вот, к слову, реальное фото с места аварии, в которой погибла Диана.

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Автомобиль, в котором ехала принцесса Диана. Место ДТП, 1997 год, Париж / Фото: Getty Images

Премьера фильма "Гарри и Меган: побег из дворца" запланирована на 6 сентября – День труда в США. Как мы писали ранее, это не первая картина про герцогов Сассекских, которую снимает телеканал Lifetime. Первый фильм называется "Королевский роман" – там идет речь об отношениях Гарри и Меган до брака. Вторая кинолента получила название "Королевская семья". В ней описывается жизнь герцогов Сассекских со всеми королевскими родственниками.

Можно смело сказать, что Гарри и Меган поддержали тренд на смелость и открытость в интервью с Опрой. Такие тенденции наблюдаются не только в социальной сфере, но и, к примеру, бьюти-индустрии. Недавно в Киеве на ТРЦ появились честные портреты украинок без макияжа – узнайте почему.

Полтора года назад принц Гарри и Меган Маркл из Великобритании уехали в Канаду, а затем перебрались на постоянное место жительства в США. Супруги купили дом в солнечном Лос-Анджелесе, отказались от королевских обязанностей и даже успели родить второго ребенка, живя в Штатах. Возможно, именно их дочь Лилибет поможет родственникам помириться и найти путь к взаимопониманию.