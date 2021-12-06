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"Я шел за ней, как щенок": принц Уильям вспомнил, как не смог отказать Тейлор Свифт

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 11:05
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Внук британской королевы впервые рассказал о случае, когда певица вытащила его на сцену во время благотворительного вечера
Принц Уильям рассказал, как Тейлор Свифт вытащила его на сцену
Принц Уильям рассказал, как Тейлор Свифт вытащила его на сцену / Фото: Getty Images, instagram.com/taylorswift

Несмотря на опыт публичных выступлений, герцог Кембриджский тогда, в 2013 году, не был готов продемонстрировать свои вокальные данные. Это произошло во время благотворительного мероприятия Centrepoint в Кенсингтонском дворце.

Уильям сидел в зале во время выступления Бон Джови, когда Тейлор Свифт, которая находилась рядом с принцем, позвала его на сцену.

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Я сижу рядом с Тейлор Свифт. Она слева от меня. И после того, как Джон исполняет свою первую песню, наступает пауза, и она поворачивается ко мне. Она кладет руку на мою, смотрит мне в глаза и говорит: "Пойдем, Уильям. Пойдем, споем", – рассказал принц Уильям в выпуске сериала Apple Fitness+ Time to Walk.

Тейлор Свифт, Бон Джови и принц Уильям на благотворительном концерте
Тейлор Свифт, Бон Джови и принц Уильям на благотворительном концерте / Фото: Getty Images

Внук Елизаветы II признался, что по сей день не понимает, почему пошел на это. Но отказать Тейлор Свифт он не мог.

По сей день я все еще не знаю, что на меня нашло. Честно говоря, даже сейчас я съеживаюсь от того, что произошло и я не понимаю, почему я сдался. Но, честно говоря, если Тейлор Свифт смотрит на тебя, касается твоей руки и говорит: "Пойдем со мной…" Я встал, как щенок, и сказал: "Да, хорошо, это отличная идея", – добавил Уильям.

Кстати, слов песни принц практически не знал и пытался запомнить хотя бы что-то. Публика же осталась довольна выступлением импровизированного трио.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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