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Загадочная улыбка Елизаветы II: фотограф раскрыл секрет странного портрета королевы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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8 мая, 08:31
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Фотограф Роб Мандей раскрыл секрет странной улыбки королевы Елизаветы на одном из портретов, который ранее не показывали публике
Фотограф раскрыл секрет странного портрета королевы Елизаветы
Фотограф раскрыл секрет странного портрета королевы Елизаветы / Фото: Getty Images

Королева Елизавета уже 70 лет сидит на престоле британской монархии. За это время у нее накопилось немало снимков, а недавно в честь ее дня рождения дворец показал кадры королевы с лошадьми.

Однако есть в королевском архиве один интересный снимок, на котором у Елизаветы II довольно странная улыбка. Черно-белое фото под названием "Платиновая королева: Фелисити" было сделано еще в 2004 году фотографом Робом Мандеем.

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На нем королева в бриллиантовой диадеме с нитью жемчуга запечатлена в очень откровенном моменте.

Портрет королевы был сделан в 2004 году
Портрет королевы был сделан в 2004 году / Фото: Pinterest

Как рассказал автор в интервью Hello!, это фото получилось случайно, когда он пытался сделать несколько пробных кадров, а личный стилист королевы Анджела Келли сделала смешное замечание Ее Величеству.

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Атмосфера была невероятно веселая, – вспоминал Мандей. Анджела Келли – очень смешная женщина, очень приземленная. И действительно, очень милая, она всех нас невероятно успокоила. Она рассказывала анекдоты, и она, очевидно, сказала что-то смешное королеве, а она засмеялась именно в тот момент, когда я нажал кнопку, чтобы сделать пробный кадр.

Фотограф уже не помнит, о чем именно пошутила стилист, но случай получился действительно забавным. А выражение лица королевы стало настоящей загадкой, ведь все не могли понять, что же за эмоция отображена на ее лице.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II и принцем Чарльзом.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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