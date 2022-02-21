Заразившаяся ковидом Елизавета II вышла на связь – дворец опубликовал заявление королевы

Ее Величество обратилась к британской женской сборной по керлингу, ставшей чемпионкой зимних Олимпийских игр

Елизавета II сделала заявление, после новости о заражении COVID-19 / Фото: instagram.com/theroyalfamily

В своем месседже Ее Величество поздравила женскую сборную Великобритании с триумфом на Олимпийских играх. Отметим, что мужская команда на чемпионате взяла "серебро".

Сообщение Елизаветы, которая могла заразиться COVID-19 от принца Чарльза, опубликовано в официальном Instagram-профиле дворца.

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Я знаю, что люди по всему Соединенному Королевству присоединятся ко мне и пошлют наши добрые пожелания вам, вашим тренерам, друзьям и семьям, которые поддержали вас в вашем большом успехе, – обратилась к спортсменкам 95-летняя Елизавета.

Обращение Елизаветы II к олимпийской сборной / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Что со здоровьем королевы

Ранее во дворце заявили, что королева продолжит выполнять "необременительные обязанности", несмотря на болезнь. Симптомы у Елизаветы II "слабо выражены", госпитализация не требуется.

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Во время болезни Елизавета II продолжает выполнять свои королевские обязанности / Фото: Getty Images

Но опасения за здоровье британской правительницы все же присутствуют, учитывая ее возраст.

Она будет продолжать получать медицинскую помощь и будет следовать всем соответствующим рекомендациям, – заявили в Букингемском дворце.

За здоровьем Ее Величества следят королевские медики во главе с профессором сэром Хью Томасом, главой Медицинского двора и личным врачом королевы.

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Помимо Чарльза, положительный тест на COVID-19 получила и его супруга Камилла. Она также находится на самоизоляции.

Сын королевы уже болел коронавирусом в марте 2020 года. Тогда у герцога Эдинбургского были легкие симптомы, он потерял обоняние и вкус и был изолирован в Беркхолле в поместье Балморал.

Недавно мы публиковали архивное видео, где Елизавета II бежит за маленьким Уильямом, который едва не попал под карету.