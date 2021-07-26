Сандре Буллок – 57! ТОП-5 блестящих ролей актрисы, о которых вы могли забыть

Оскароносная звезда сыграла в некоторых провальных проектах, но ее актерская игра при этом была на высшем уровне

Лучшие роли Сандры Буллок

У Сандры Буллок есть "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Невидимая сторона". Она также запомнилась зрителям по фильмам "Мисс Конгениальность", "Предложение", "Пока ты спал", "Гравитация" и "Птичий короб". В последнем она снималась с завязанными глазами.

Но в нашей сегодняшней подборке мы хотим вспомнить малоизвестные роли Сандры, которые могут затмить даже самые известные фильмы с ее участием.

"Разрушитель"

Сандра Буллок в этом фильме снялась с любимчиками публики – Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом. Актриса сыграла лейтенанта Ленины Хаксли, неуклюжего полицейского из будущего. Многие критики единодушно отметили запоминающееся комедийное исполнение Сандрой своей героини, хотя сам фильм был воспринят холодно и с треском провалился в прокате.

"Практическая магия"

Эта картина считается финансово неудачной. Буллок сыграла одну из сестер-колдуний – Салли Оуэнс. Фильм в прокате не окупился, но роль Сандры в дуэте с Николь Кидман плохой не назовешь. И вообще "Практическую магию" хочется пересматривать каждую осень из-за специфической атмосферы. Но мы предлагаем долго не ждать)

"Предчувствие"

Сандра сыграла в картине с актером Джулианом Макмэхоном. Фильм рассказывает об одной неделе жизни домохозяйки Линды, у которой предчувствие чего-то очень плохого только усиливается с каждым днем, а события, которые этому способствуют, не соблюдают свою хронологию.

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"Жутко громко и запредельно близко"

Фильм был разгромлен кинокритиками. Вместе с Буллок в нем появились также Том Хэнкс и начинающий актер Томас Хорн. Кино затрагивает тему террористических актов в США 11 сентября 2001 года.

"Копы в юбках"

Здесь Буллок сыграла комедийную роль спецагента Сары. Но фильм вышел в один год с картиной "Гравитация", где актриса исполнила довольно драматическую роль, поэтому ее игра в "Копах", мягко говоря, померкла.

Ранее мы писали, что Сандра Буллок судится с компанией, рекламирующей косметику под ее именем.