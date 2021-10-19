2,4 метра роста и руки до колен: создатели Маски показали нового уникального персонажа второго сезона (фото)

Уже в субботу, 23 октября, на телеканале "Украина" состоится премьера второго сезона грандиозного шоу "Маска". А тем временем художники по костюмам проекта продолжают знакомить зрителей с новыми героями

Создатели шоу "Маска" показали нового персонажа - фото / Фото: телеканал "Украина"

Художница по костюмам шоу-детектива "Маска" Леся Патока признается, над костюмом загадочного одиночки Мухомора они с мастерами работали достаточно долго.

А все ради того, чтобы воплотить новую интереснейшую идею – нарисованный герой из комиксов.

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Наш Мухомор выглядит как нарисованный – создан так, что все черты и контуры выделены черной жирной линией, как будто прочерчены маркером. Этого эффекта мы достигли благодаря обшивке огромным количеством лент различной толщины. Если посчитать, то потратили на это более 60 метров материала, – комментирует Леся Патока.

Мухомор – наиболее "текстурный" герой, потому что при его создании было использовано огромное количество разнообразных материалов и около 12 видов текстур: плюш, искусственный мех, шелк, тафта и другие.

Мухомор появится во втором сезоне шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Однако украсил костюм не только удачный микс тканей. Для объемности и яркости художница по костюмам решила сделать Мухомору "эффект бородавок", а для этого они с мастерами подобрали 10 видов жемчуга разных размеров и украсили ими костюм.

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Но и на этом Леся Патока не остановилась и решила подарить герою одну уникальность:

Это единственный герой, который имеет группу поддержки на сцене – это его дети, которые "растут" у него на жабо, – поделилась художница по костюмам шоу "Маска".

По словам Леси Патоки, рост Мухомора достигает 2,4 метра, а еще у него самые длинные руки на проекте – пальцы доходят до уровня колен.

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по ​​международному формату The Masked Singer.

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Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!

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