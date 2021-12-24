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Андрей Данилко дал взятку Владимиру Остапчуку

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 11:00
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Смотрите долгожданный суперфинал гипершоу "Маска" в эту субботу, на телеканале "Украина"
Когда суперфинал второго сезона шоу "Маска"
Когда суперфинал второго сезона шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

25 декабря зрителей шоу "Маска" ждет множество сюрпризов. Мы не только наконец узнаем имя победителя, но и раскроем абсолютно все маски!

Однако ведущий масштабного проекта Владимир Остапчук интригует еще больше – в десятом выпуске любимого шоу покажут еще двух новых невероятных персонажей.

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Что покажут в финале шоу "Маска"
Что покажут в финале шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Суперфинал шоу "Маска" на телеканале "Украина" обещает быть по-настоящему фееричным и незабываемым. Ведущий Владимир Остапчук, который перевоплотится в Гая Юлия Цезаря, раскрывает карты, чего ждать зрителям в эту субботу.

Суперфинал – это всегда праздник. В начале выпуска я предстану перед зрителями и детективами с трофеем, который является символом не только победы, но и признания уникальных способностей триумфатора миллионами украинских зрителей, – комментирует Владимир Остапчук.

Он добавил, что кроме финалистов, в десятом выпуске грандиозного проекта мы увидим выступление не одного VIP-гостя, а сразу двоих! Одного из них раскроют сразу же, а второго – в "Новорічній Масці на каналі "Україна"!

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Владимир Остапчук в финале шоу "Маска"
Владимир Остапчук в финале шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Но безусловно, самая большая интрига сезона – какие знаменитости замаскировались в образах финалистов и кто из них станет победителем проекта.

В финал прошли Скандал – это человек-эпатаж, который каждый эфир дарил нам невероятные эмоции, постоянно насмехался над детективами, а однажды даже не вышел на голосование; хрупкая и меланхоличная Жирафа, которая влюбила в себя DZIDZIO и каждый раз демонстрировала просто космические метаморфозы голоса; и, конечно, лирик Мухомор, из-за которого чуть не рассорились Андрей Данилко и Оля Полякова.

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Помните, в начале сезона Андрей Михайлович заявил, что точно знает, кто там скрывается. Он передал мне конверт со своей версией. Я его не открывал, но просветил и увидел, что там он положил мне взятку, – смеется Остапчук. – Шучу, конечно, я не знаю, что он там написал, но это и неважно, потому что все маски мы раскроем уже в эту субботу. Поэтому не упустите грандиозный суперфинал шоу "Маска" – это будет потрясающее действо!

Смотрите суперфинал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 25 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина"!

Ранее мы рассказывали, как прошел полуфинал гипершоу "Маска".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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