Андрей Данилко признался, почему не снимает черную маску

По словам Андрея Данилко, который рассказал о состоянии здоровья, он серьезно подходит к роли детектива и в первом сезоне шоу очень старался угадать своих коллег под масками. Но оказалось, что не все зрители остались довольны его проницательностью.
Меня ругали, что в прошлом сезоне я сразу угадал две маски и им было неинтересно смотреть. Поэтому я решил – если в этот раз кого-то угадаю, то напишу себе на руке и буду сидеть-молчать, чтобы всем было интересно, – рассказал Андрей Данилко на съемочной площадке телеканала "Украина".
А еще зрители постоянно спрашивали, почему он сидел в кресле детектива в маске. Андрей Данилко искренне не понимает, почему этот факт спровоцировал столько вопросов. Оказывается, ответ предельно прост.
Программа называется как? "Маска". Какие еще вопросы?" – сказал звездный детектив самого загадочного шоу.
Напомним, Андрей Данилко вместе с Олей Поляковой, NK | Настей Каменских, Олегом Винником и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками в масштабном проекте телеканала "Украина".
Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!
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Репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":
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