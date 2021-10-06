Андрей Данилко признался, почему не снимает черную маску

Звездный детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" ответил на популярные вопросы зрителей

Андрей Данилко объяснил, почему не снимает черную маску / Фото: Скриншот из YouTube

По словам Андрея Данилко, который рассказал о состоянии здоровья, он серьезно подходит к роли детектива и в первом сезоне шоу очень старался угадать своих коллег под масками. Но оказалось, что не все зрители остались довольны его проницательностью.

Меня ругали, что в прошлом сезоне я сразу угадал две маски и им было неинтересно смотреть. Поэтому я решил – если в этот раз кого-то угадаю, то напишу себе на руке и буду сидеть-молчать, чтобы всем было интересно, – рассказал Андрей Данилко на съемочной площадке телеканала "Украина".

А еще зрители постоянно спрашивали, почему он сидел в кресле детектива в маске. Андрей Данилко искренне не понимает, почему этот факт спровоцировал столько вопросов. Оказывается, ответ предельно прост.

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Андрей Данилко стал пятым звездным судьей шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Программа называется как? "Маска". Какие еще вопросы?" – сказал звездный детектив самого загадочного шоу.

Напомним, Андрей Данилко вместе с Олей Поляковой, NK | Настей Каменских, Олегом Винником и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками в масштабном проекте телеканала "Украина".

Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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